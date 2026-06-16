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    Japan und Deutschland wollen Agrarhandel ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Japan intensivieren Agrarhandel
    • Mehr Rotweinexporte nach Japan und japanischer Sake
    • Japan 38% Selbstversorgungsgrad und Preisdruck
    Japan und Deutschland wollen Agrarhandel ausbauen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKIO (dpa-AFX) - Deutschland und Japan wollen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung verstärkt zusammenarbeiten. "Japan ist ein vielversprechender Markt für deutsche Produkte", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) zum Abschluss seines Japan-Besuches in Tokio. Eine mit seinem japanischen Amtskollegen Norikazu Suzuki in Tokio unterzeichnete Protokollerklärung sieht vor, dass Deutschland künftig mehr Rotwein nach Japan exportiert. Japan will wiederum Sake und Reis ausführen.

    Deutsche Esskultur in Japan "sehr beliebt"

    "Unsere Esskultur ist sehr beliebt", stellte Rainer in Japan fest. Gerade auch für deutsche Fleischprodukte biete das Inselreich noch Wachstumspotenzial. In Bezug auf die Afrikanische Schweinepest seien Experten des Bundeslandwirtschaftsministeriums bereits in engen Gesprächen mit den japanischen Behörden, um die Anforderungen an den Export von wärmebehandeltem Schweinefleisch zu erfüllen, hieß es.

    Mit einem Selbstversorgungsgrad von nur 38 Prozent sei das Inselreich Japan ein interessanter Markt, sagte Rainer. "Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben auch in Japan mit gestiegenen Lebensmittelpreise zu kämpfen."

    Im Anschluss an seinen Aufenthalt in Japan reiste der Minister nach China weiter. Dort wird er ebenfalls bilaterale Gespräche führen. Rainer wird auf seiner Asienreise von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet./ln/DP/jha







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