ROUNDUP/Weniger Sozialwohnungen
Auch 2025 fielen 20.000 weg
- 2025 gab es 20.000 weniger Sozialwohnungen
- Es wurden 27.283 neue Mietwohnungen gefördert
- NRW verlor netto 18.538 Sozialwohnungen im Jahr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Sozialwohnungen ist nach Angaben der Bundesregierung auch 2025 gesunken. Zwar wurden 27.283 Neubau-Mietwohnungen gefördert, zwei Prozent mehr als 2024, wie das Bauministerium auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay mitteilte. Dazu kamen 4.701 neue Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende. Zugleich fielen jedoch 57.621 Einheiten aus der Sozialbindung.
Trotz weiterer Gegenmaßnahmen wie etwa die Verlängerung von Belegungsbindungen blieb unter dem Strich ein Minus: Ende 2025 gab es demnach 20.000 Sozialwohnungen weniger als ein Jahr zuvor. Ende 2024 waren bundesweit noch rund 1,05 Millionen solcher Wohnungen registriert. Sie wurden mit staatlicher Förderung gebaut oder modernisiert und müssen dafür bis zu 30 Jahre günstige Mieten bieten. Nach der Frist enden diese Vorgaben.
Große Lücke in NRW
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) will den Abwärtstrend umkehren und dafür bis 2029 allein beim Bund 23,5 Milliarden Euro locker machen. Noch macht der Neubau den Verlust älterer Sozialwohnungen aber vielerorts nicht wett.
Besonders groß war die Lücke in Nordrhein-Westfalen: Nach Angaben des Bundesministeriums wurden dort im vergangenen Jahr 6.773 Sozialwohnungen und 1.110 Wohnheimplätze gebaut, doch fielen 26.421 Einheiten aus der Bindung - ein Verlust von 18.538. In Berlin lag das Minus bei 2.957, in Bayern bei 2.790. Einige Länder schafften aber unterm Strich einen Zuwachs. Am besten schnitt Baden-Württemberg mit 3.046 zusätzlichen Einheiten ab, Niedersachsen hatte ein Plus von 1.240, Sachsen 944.
"Geschenk an Investoren"
Linken-Wohnungsexpertin Lay monierte, dass derzeit etwa eine Million Sozialwohnungen fehlten und sich die Talfahrt trotzdem fortsetze. Die von Hubertz angekündigten Milliarden reichten nicht: "Diese Mittel braucht es jährlich - gerade jetzt, wo der private Wohnungsbau stockt", meinte die Bundestagsabgeordnete.
Sie äußerte grundsätzliche Kritik am Fördersystem, weil die Mietbindung befristet sei. "Das ist ein Geschenk an Investoren, aber nicht nachhaltig sozial", sagte Lay. "Um Mieten dauerhaft sozial und bezahlbar zu halten, braucht es eine echte neue Wohngemeinnützigkeit und einen Mietendeckel."
Auch der Deutsche Mieterbund forderte: "Es muss gelten: Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung." Zugleich warnte Verbandspräsidentin Melanie Weber-Moritz vor Einschnitten beim Wohngeld, wie sie derzeit wegen der Haushaltsnöte in der schwarz-roten Koalition diskutiert werden. Der Sozialverband Deutschland erklärte: "Diese Zahlen zeigen: Die Bestrebungen beim sozialen Wohnungsbau sind einfach nicht ambitioniert genug."/vsr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 13,56 auf Tradegate (16. Juni 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +5,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,36 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,25 %/+63,54 % bedeutet.
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Durch die Möglichkeit die Div in Form von Aktien zu beziehen wird das ganze verzögert. Erst eine Frist in der sich jeder überlegen kann was er will, dann wird das bei den Banken umgesetzt, erst danach wird gezahlt bzw. irgendwann eingebucht. Für den der nur einfach die Div haben möchte eine ärgerliche Verzögerung, aber vielleicht extra so gewollt.
Warte halt was kommt.
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