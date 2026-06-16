PVA TePla AG: Wachstumskurs auf Hauptversammlung bestätigt

Die Hauptversammlung stimmte allen Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu; 44,8 % des Grundkapitals waren vertreten und bestätigten damit den strategischen Kurs.

CEO Jalin Ketter: Nachfrage steigt, PVA TePla ist zurück auf dem Wachstumspfad und hat 2025 gezielt in Technologie, Organisation, Vertrieb und Service investiert.

Der Auftragseingang entwickelte sich 2025 deutlich positiv und setzte sich im ersten Quartal 2026 fort; die Gruppe investiert in technologische Kompetenzen, internationale Präsenz sowie Vertriebs‑ und Servicekapazitäten.

Zentrale Wachstumsfelder sind der Ausbau des Metrologiegeschäfts und die Erweiterung des Technologieportfolios in Material Solutions, mit Fokus auf Halbleiter, Energie sowie Luft‑ und Raumfahrt.

Prognose für 2026: Umsatz zwischen 255 Mio. Euro und 275 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 26 Mio. Euro und 31 Mio. Euro.

Unternehmensprofil: PVA TePla ist ein führender Anbieter für Material‑ und Messtechnik mit rund 1.000 Mitarbeitenden, Sitz in Wettenberg und Notierung im S‑DAX.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei PVA TePla ist am 16.06.2026.

Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,66EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,21 % im Minus.

2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,46EUR das entspricht einem Minus von -0,46 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.497,18PKT (+0,08 %).





