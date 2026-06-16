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    Leggett Dynamics bringt einen intelligenten bürstenlosen Motor auf den Markt und treibt leisen, softwaredefinierten Komfort und Bewegung voran

    Reduziert Komplexität und Kosten, verbessert die Leistung und unterstützt Architekturen der nächsten Generation

     

    DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Leggett Dynamics hat heute seinen intelligenten bürstenlosen Motor vorgestellt, ein Bewegungssystem der nächsten Generation, das die Konstruktion und die Integration in Fahrzeuge vereinfacht, NVH und Haltbarkeit verbessert und sich weiterentwickelnde Softwarearchitekturen in Sitz- und anderen Bewegungssteuerungsanwendungen unterstützt.

     

     

    Weniger Komplexität, mehr Leistungsfähigkeit

     

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen kann der Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics mit oder ohne elektronische Steuereinheit (ECU) auf Sitzebene betrieben werden, was eine direkte Kommunikation von der ECU auf Fahrzeugebene zu einzelnen Aktuatoren ermöglicht. Dieser optimierte Ansatz unterstützt den Branchenwandel hin zu stärker zentralisierten oder zonalen Architekturen und ermöglicht eine vereinfachte, skalierbare Integration über mehrere Sitzkonfigurationen und Ausstattungsvarianten mit unterschiedlicher Aktuatoranzahl hinweg.

     

    Darüber hinaus reduziert das Motordesign die Baugröße, das Gewicht und die Komplexität der Verkabelung und verbessert gleichzeitig die Geräuschentwicklung, die Haltbarkeit und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC).

     

    Intelligentere Bewegung, mehr Komfort

     

    Für die Fahrzeuginsassen bedeuten diese technischen Fortschritte ein besseres Fahrerlebnis im Innenraum. Der Smart Brushless Motor ermöglicht einen leiseren Betrieb, eine sanftere Sitzverstellung, einen schnelleren Speicherabruf und einen größeren Bewegungsbereich. Das Ergebnis sind präziser, zuverlässiger Komfort und Bewegungen, die sich im täglichen Gebrauch reaktionsschnell und kultiviert anfühlen.

     

    „Beim Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics geht es darum, mit weniger mehr zu erreichen: weniger Komponenten, weniger Komplexität, weniger Gewicht und weniger Geräusche bei gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit für Hersteller sowie mehr Komfort und Bewegungssteuerung für Verbraucher“, sagte Julien Rea, VP of Global Innovation & Engineering bei Leggett Dynamics.

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