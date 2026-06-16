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    Von der Leyen bei G7

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    Blatt wendet sich für Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Ursula von der Leyen sieht nach G7 neuen Schwung
    • Lage 2026 anders als 2025 Russland ist erschöpft
    • G7 steht solidarisch hinter starker souveräner Ukraine
    Von der Leyen bei G7 - Blatt wendet sich für Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    ÉVIAN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass in die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuer Schwung kommt. "Das Blatt wendet sich für die Ukraine", erklärte sie nach einer Arbeitssitzung bei dem G7-Gipfel führender westlicher Demokratien in Frankreich. Die Lage im Jahr 2026 unterscheide sich stark von der im Jahr 2025. Während die Ukraine mutig die Front halte, zeige sich Russlands Erschöpfung offen.

    Es sei nun der Moment, die Unterstützung für die Ukraine noch einmal deutlich zu verstärken, schrieb von der Leyen in sozialen Medien. Die G7 stehe solidarisch hinter einer starken und souveränen Ukraine./aha/DP/jha






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    Von der Leyen bei G7 Blatt wendet sich für Ukraine EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass in die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuer Schwung kommt. "Das Blatt wendet …
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