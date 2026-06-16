Nach 2 Tagen an der Börse: SpaceX kauft sich Anthropic-Konkurrenten Cursor

Bezahlt wird nicht in bar, sondern in SpaceX-Aktien, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

SpaceX hat seinen ersten großen Coup nach dem Börsengang eingetütet: Das Raumfahrtunternehmen übernimmt den KI-Programmierassistenten Cursor zu einer Bewertung von 60 Milliarden US-Dollar. Das Startup wird damit höher bewertet als beispielsweise Rheinmetall, Nike oder die Deutsche Bank.

Erst vor wenigen Tagen war SpaceX mit einer Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar an die Börse gegangen. Nach zwei Handelstagen mit jeweils 20 Prozent Kursplus legt die Aktie am Dienstag vorbörslich weitere 5 Prozent zu und klettert über 200 US-Dollar.

Bemerkenswert ist das Timing.

+7,06 % +41,39 % +11,10 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

5 Tage

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Cursor selbst hat eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Vier Absolventen des MIT gründeten das Unternehmen 2023 ursprünglich als verschlüsselten Messaging-Dienst, bevor sie auf KI-gestützte Programmierwerkzeuge umschwenkten. Heute zählt die Software zu den meistgenutzten Tools überhaupt, wenn Entwickler per Prompt Code schreiben oder debuggen lassen wollen, wahlweise mit Modellen von OpenAI, Google, xAI oder Anthropic im Hintergrund. Damit steht Cursor in direkter Konkurrenz zu Anthropics Claude Code und OpenAIs Codex.

Für Musk schließt der Deal eine Lücke, die er selbst offen eingestanden hat: xAI hinkt im Bereich KI-gestütztes Programmieren hinter der Konkurrenz her. Bereits im April hatte sich SpaceX die Option gesichert, Cursor zu übernehmen, wartete aber den eigenen Börsengang ab, bevor die Sache offiziell wurde. Mehrere große KI-Konzerne hatten zuvor erfolglos versucht, das Startup zu übernehmen.

SpaceX begründete den strategischen Wert der Übernahme selbst so: "Die Kombination aus Cursors führendem Produkt und seiner Reichweite bei erfahrenen Softwareentwicklern mit dem Colossus-Supercomputer von SpaceX, der die Rechenleistung von einer Million H100-Chips erreicht, wird uns erlauben, die nützlichsten Modelle der Welt zu bauen." Colossus ist die KI-Rechenanlage, die xAI in Memphis aufgebaut hat und die inzwischen zum SpaceX-Konzern gehört.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 174,4EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.





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