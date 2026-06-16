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    Aktien New York Ausblick

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    Gewinne - SpaceX-Börsenwert knapp unter der von Amazon

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen vor Handelsstart mit moderaten Kursgewinnen
    • Fed-Entscheidung unter Warsh erwartet ohne Zinsänderung
    • SpaceX-Börsengang hebt Musks Vermögen markant
    Aktien New York Ausblick - Gewinne - SpaceX-Börsenwert knapp unter der von Amazon
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen könnten nach ihrem starken Wochenauftakt am Dienstag weitere moderate Gewinne erzielen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial knapp 0,2 Prozent höher auf 51.753 Punkte. Er hatte am Vortag dank der Euphorie über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ein Rekordhoch erreicht. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG nun mit 30.560 Punkten minimal im Plus.

    Die Blicke der Anleger richten sich zunehmend auf den am Mittwoch im Handelsverlauf anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh werden die Währungshüter nach Einschätzung von Ökonomen am derzeitigen Zinsniveau festhalten. Die Sitzung dürfte allerdings Hinweise liefern, welche Neuerungen der seit dem 22. Mai amtierende Warsh plant. Allerdings geht Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften.

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    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er keinen Druck auf den neuen Fed-Chef ausüben will. Dessen Vorgänger Jerome Powell war von Trump mehrfach heftig kritisiert worden, wobei der Präsident immer wieder Zinssenkungen gefordert hatte. Auch jüngst hatte sich Trump für eine Zinssenkung ausgesprochen.

    Im Fokus bleibt nach dem Rekord-Börsengang in New York auch am Dienstag Elon Musks Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX . Nachdem die Aktien an den ersten zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis gestiegen sind, zeichnen sich nun noch weitere Kursgewinne von 3,9 Prozent ab. Damit würde SpaceX seinen Börsenwert auf 2,62 Billionen US-Dollar steigern und Amazon als weltweit fünftwertvollstem Unternehmen auf die Pelle rücken. Die Titel des Handels- und Technologieriesen von Jeff Bezos werden vorbörslich 0,5 Prozent höher erwartet, woraus sich ein Börsenwert von 2,66 Billionen Dollar ergibt.

    In der Rangliste der reichsten Menschen baut Musk seinen Vorsprung auf Bezos und andere Multi-Milliardäre aus: Das Vermögen des ersten Billionärs der Moderne ist laut Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg schon nach den ersten zwei SpaceX-Handelstagen auf knapp 1,3 Billionen Dollar gestiegen.

    Die von SpaceX angekündigte Übernahme des Startups und Kooperationspartners Anysphere, das den KI-gestützten Softwarecode-Editor Cursor entwickelt hat, untermauert Elon Musks Ambitionen im Bereich Künstliche Intelligenz. Sein Chatbot Grok, hinter dem die mit SpaceX fusionierte KI-Firma xAI steht, ist bisher deutlich weniger populär als ChatGPT und Claude von OpenAI und Anthropic. Die beiden KI-Platzhirsche haben ebenfalls angekündigt, den Sprung auf das Börsenparkett wagen zu wollen.

    Im Gleichschritt mit SpaceX dürften am Dienstag die schon stark gelaufenen Halbleitertitel weiter zulegen. Für die Datenspeicher-Spezialisten Western Digital und Seagate Technology sowie den Chiphersteller Qualcomm zeichnen sich nach dem starken Montag weitere Kursgewinne von bis zu 7,4 Prozent ab.

    Die zeitweise Branchenschwäche vor dem SpaceX-Börsengang erweist sich damit zunehmend als kurzlebiges Störfeuer. Dass US-Privatanleger laut Daten von Vanda Research an den ersten zwei SpaceX-Handelstagen ebenso viele Titel des Börsenneulings gekauft haben wie in der vergangenen Woche am gesamten US-Aktienmarkt, entkräftete weiter die Bedenken, dass ein so großer Börsengang massiv Liquidität aus der Branche abziehen könnte.

    Beim Online-Broker Robinhood sorgte der angekündigte Abbau von 10 Prozent der Vollzeitstellen für ein Kursplus von 0,8 Prozent. Damit würden die Aktien den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 197,6 auf Tradegate (16. Juni 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +42,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..





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