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    APA ots news

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    Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als...

    Für Sie zusammengefasst
    • OeNB nominiert Oliver Schütz für FMA Vorstand
    • Öffentliches Auswahlverfahren mit Deloitte als Berater
    • Beginn der Funktionsperiode 1 November 2026 fünf Jahre
    APA ots news - Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: Oesterreichische Nationalbank nominiert Oliver Schütz als Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht

    Ergebnis des Nominierungsverfahrens für von OeNB zu
    nominierende Vorstandsposition - Bestellung durch
    Bundesregierung und Bundespräsident

    Wien (APA-ots) - Mit der Nominierung von Helmut Ettl für die Funktion des Executive
    Director beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zu nominierende Position im Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) neu besetzt. Das OeNB- Direktorium hat daher in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, Oliver Schütz als Mitglied des FMA-Vorstandes zu nominieren.

    Der Entscheidung ging das gesetzlich vorgesehene, öffentliche Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus. Von den 16 eingelangten Bewerbungen wurden die drei geeignetsten Bewerber:innen zum Hearing eingeladen. Im Rahmen des Hearings wurden die Bewerber:innen vom Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hinsichtlich ihrer fachlichen und persönlichen Eignung beurteilt. Deloitte unterstützte das Verfahren als externer Personalberater.

    Oliver Schütz bringt umfassende Expertise in der
    Finanzmarktaufsicht und -regulierung sowie langjährige Führungserfahrung mit und erfüllt die für die Funktion erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen in besonderem Maße.

    Gemäß § 5 Abs. 3 Z 2 Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz (FMABG) erfolgt die Nominierung bei einer Nachbesetzung durch jene Institution, die auch das ausscheidende Vorstandsmitglied namhaft gemacht hat. Daher ist die OeNB für die Nominierung der frei werdenden Vorstandsposition zuständig. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt anschließend durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung. Die Funktionsperiode des neu zu bestellenden Vorstandsmitglieds beginnt mit 1. November 2026 und beträgt fünf Jahre.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: +43 1 404 20 6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0155 2026-06-16/14:39







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