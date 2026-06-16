FREQUENTIS stärkt führende MCX-Position
Wien (IRW-Press/16.06.2026) -
* Nachweis des langfristigen Engagements und der Verlässlichkeit auf dem Markt für einsatzkritische Kommunikation (MCX)
* Die MCX-Technologie von Nemergent ist bereits Herzstück der Frequentis MissionX-Plattform und unterstreicht deren bewährte Integrationsfähigkeit und Reife
* Lyfos patentiertes Multi-Network-Switching verbessert nahtlose Betriebskontinuität selbst bei Ausfällen des Mobilnetzes
* Das verbesserte MissionX-Ökosystem wird Innovation beschleunigen und deutliche Vorteile für einsatzkritische Breitbandlösungen der nächsten Generation bringen
Frequentis stärkt seine Position als langfristiger, vertrauenswürdiger Anbieter auf dem Markt für einsatzkritische Kommunikation durch die Mehrheitsübernahme der spanischen Nemergent Solutions S.L. mit der Erhöhung der Beteiligung auf 51 % im Juli 2026 (von derzeit 25 %) und die Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit Lyfo B.V. in den Niederlanden.
Gemeinsam stärken diese Initiativen die Resilienz, Funktionen und Betriebsbereitschaft des MissionX-Ökosystems, indem sie Kunden in den Bereichen öffentliche Sicherheit, öffentlicher Verkehr, kritische Infrastruktur, Verteidigung und weiteren Branchen mit Bedarf nach einsatz- oder geschäftskritischer Kommunikation verstärkten Mehrwert bieten.
"Diese Partnerschaften unterstreichen unser Engagement für ein führendes MCX-Ökosystem. Kunden können sich auf Frequentis verlassen, wenn es um langfristige Stabilität, Innovation und operative Exzellenz geht. Die Kooperationen bestätigen auch unsere Bereitschaft, großflächige Implementierungen zu unterstützen, darunter FRMCS-Bahnprogramme und landesweite einsatzkritische Netzwerke für Behörden der öffentlichen Sicherheit, und dabei einen zukunftssicheren, interoperablen und vollständig europäischen Stack bereitzustellen", sagt Manuel Hintermayr, Frequentis Director Mission-Critical Services.
Frequentis' langjährige Zusammenarbeit mit Nemergent und Lyfo besteht bereits seit fast einem Jahrzehnt und umfasst unter anderem gemeinsame Beiträge zum BroadWay-Programm BroadPort und die Entwicklung des aktuellen EUCCS (European Critical Communication System / BroadEU.Net). Nemergents Technologie ist ein Eckpfeiler von Frequentis MissionX, gestärkt durch jahrelange enge technische Zusammenarbeit, die die Lieferung fortschrittlicher Funktionen an Betreiber mit einsatzkritischen Aufgaben beschleunigt.