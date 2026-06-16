FREQUENTIS stärkt führende MCX-Position

Frequentis stärkt seine Position als langfristiger, vertrauenswürdiger Anbieter auf dem Markt für einsatzkritische Kommunikation durch die Mehrheitsübernahme der spanischen Nemergent Solutions S.L. mit der Erhöhung der Beteiligung auf 51 % im Juli 2026 (von derzeit 25 %) und die Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit Lyfo B.V. in den Niederlanden.

Wien (IRW-Press/16.06.2026) - * Nachweis des langfristigen Engagements und der Verlässlichkeit auf dem Markt für einsatzkritische Kommunikation (MCX) * Die MCX-Technologie von Nemergent ist bereits Herzstück der Frequentis MissionX-Plattform und unterstreicht deren bewährte Integrationsfähigkeit und Reife * Lyfos patentiertes Multi-Network-Switching verbessert nahtlose Betriebskontinuität selbst bei Ausfällen des Mobilnetzes * Das verbesserte MissionX-Ökosystem wird Innovation beschleunigen und deutliche Vorteile für einsatzkritische Breitbandlösungen der nächsten Generation bringen

Gemeinsam stärken diese Initiativen die Resilienz, Funktionen und Betriebsbereitschaft des MissionX-Ökosystems, indem sie Kunden in den Bereichen öffentliche Sicherheit, öffentlicher Verkehr, kritische Infrastruktur, Verteidigung und weiteren Branchen mit Bedarf nach einsatz- oder geschäftskritischer Kommunikation verstärkten Mehrwert bieten.

"Diese Partnerschaften unterstreichen unser Engagement für ein führendes MCX-Ökosystem. Kunden können sich auf Frequentis verlassen, wenn es um langfristige Stabilität, Innovation und operative Exzellenz geht. Die Kooperationen bestätigen auch unsere Bereitschaft, großflächige Implementierungen zu unterstützen, darunter FRMCS-Bahnprogramme und landesweite einsatzkritische Netzwerke für Behörden der öffentlichen Sicherheit, und dabei einen zukunftssicheren, interoperablen und vollständig europäischen Stack bereitzustellen", sagt Manuel Hintermayr, Frequentis Director Mission-Critical Services.

Frequentis' langjährige Zusammenarbeit mit Nemergent und Lyfo besteht bereits seit fast einem Jahrzehnt und umfasst unter anderem gemeinsame Beiträge zum BroadWay-Programm BroadPort und die Entwicklung des aktuellen EUCCS (European Critical Communication System / BroadEU.Net). Nemergents Technologie ist ein Eckpfeiler von Frequentis MissionX, gestärkt durch jahrelange enge technische Zusammenarbeit, die die Lieferung fortschrittlicher Funktionen an Betreiber mit einsatzkritischen Aufgaben beschleunigt.

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