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    Riskante Wetten

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    Aufsicht greift bei Turbo-Zertifikaten ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Bafin greift in Turbo-Zertifikate ein zum Schutz
    • Pflichtwarnung, Wissensabfrage und Bonusverbot
    • Fast drei Viertel der Privatanleger verloren
    Riskante Wetten - Aufsicht greift bei Turbo-Zertifikaten ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin greift in den Markt für Turbo-Zertifikate ein, um Privatanleger besser vor Verlusten mit den riskanten Wertpapieren zu schützen. Mit einer Produktintervention, die an diesem Dienstag in Kraft tritt, verschärft die Bafin die Regeln für Anbieter.

    "Mit der Beschränkung von Turbo-Zertifikaten stärkt die Bafin den Anlegerschutz", sagte Thorsten Pötzsch, Bafin-Exekutivdirektor für Wertpapieraufsicht und Asset-Management. "Diese hochspekulativen Produkte bergen erhebliche Risiken, insbesondere den Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Für viele Kleinanleger waren diese Risiken bisher nicht ausreichend erkennbar."

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Turbo-Zertifikate sind an Basiswerte wie Aktien oder Rohstoffe gebunden und ermöglichen Anlegern überdurchschnittliche Gewinne, indem sie gehebelt auf Kursanstiege setzen können. Umgekehrt besteht aber das Risiko überdurchschnittlicher Verluste bis zum Totalausfall.

    Schärfere Regeln zum Schutz vor Verlusten

    Nun soll eine Risikowarnung, mit der Anbieter vor dem Handel mit Turbo-Zertifikaten standardmäßig vor dem Verlustrisiko warnen müssen, mehr Transparenz bringen. "Zusätzlich stellen wir mit einer Wissensabfrage sicher, dass Anleger die Komplexität und die Gefahren dieser Instrumente grundsätzlich verstehen, bevor sie investieren", sagte Pötzsch. Schädliche Geldanreize, wie etwa reduzierte Ordergebühren oder Neukundenboni, seien zudem nun verboten.

    Beim Handel mit Turbo-Zertifikaten hatten viele Anleger Geld verloren. Nach einer früheren Untersuchung der Bafin über fünf Jahre erlitten fast drei Viertel der Privatkunden in Deutschland dabei Verluste - im Schnitt je 6.358 Euro. Die Bafin hatte bereits 2025 schärfere Regeln für Turbo-Zertifikate angekündigt, aber von einem Totalverbot abgesehen./als/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 30,24 auf Tradegate (16. Juni 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +11,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,78 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+32,32 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des UniCredit-Übernahmekampfes auf Kurs und Bewertung der Commerzbank, inklusive jüngstem Kursdruck (rund 36 €), Arbitrage-Potenzial beim Umtauschangebot, Ablauf der Annahmefrist, Unsicherheit über ein höheres Übernahmeangebot sowie mögliche Vorstand/Aufsichtsrat-Wechsel und deren Folgen für Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    Verfasst von dpa-AFX
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