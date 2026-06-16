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    Besonders beachtet!

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    UniCredit Aktie klettert deutlich - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die UniCredit Aktie bisher um +3,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Besonders beachtet! - UniCredit Aktie klettert deutlich - 16.06.2026
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    Wie hat sich die UniCredit-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die UniCredit Aktie notiert aktuell bei 77,64 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,98  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der UniCredit Aktie. Nach einem Plus von +1,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 77,64. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei UniCredit einen Gewinn von +23,04 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um +8,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in UniCredit eine positive Entwicklung von +4,88 % erlebt.

    Während UniCredit heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %.

    UniCredit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,71 %
    1 Monat +9,36 %
    3 Monate +23,04 %
    1 Jahr +33,34 %
    Stand: 16.06.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 121,37 Mrd.EUR € wert.

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    Der deutsche Staat hat der laufenden Übernahmeofferte der italienischen Unicredit für die Commerzbank eine Absage erteilt. "Eine Annahme des Angebots kam bereits wirtschaftlich nicht infrage, da das Übernahmeangebot keine angemessene Prämie auf …

    Börsen Update Europa - 16.06. - FTSE Athex 20 stark +1,46 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,59 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +0,49 %. Intesa Sanpaolo notiert im Plus, mit +1,34 %. Societe Generale legt um +1,37 % zu Banco BPM notiert im Plus, mit +1,42 %.

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    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    UniCredit

    +4,13 %
    +8,75 %
    +9,69 %
    +22,66 %
    +33,36 %
    +296,46 %
    +601,03 %
    +561,24 %
    +304,22 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6
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