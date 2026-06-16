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    CanCambria Energy erzielt im Joint-Venture-Verfahren für das Projekt Kiskunhalas wichtige Meilensteine

    CanCambria Energy erzielt im Joint-Venture-Verfahren für das Projekt Kiskunhalas wichtige Meilensteine
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    Es wurden erhebliche Fortschritte erzielt; die technische Due-Diligence-Prüfung ist abgeschlossen und Geschäftsgespräche mit möglichen strategischen Partnern wurden aufgenommen

     

    Vancouver, BC / 16. Juni 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) hat heute über neue Entwicklungen in seinem Joint-Venture-(„JV“)-Verfahren für sein Projekt Kiskunhalas (das „Projekt Kiskunhalas“) in Südungarn, das Tight-Gas-Vorkommen in großer Tiefe beherbergt, berichtet.

     

    CanCambria hat in seinem bereits am 16. Oktober 2025 angekündigten JV-Farmout-Verfahren unter der Leitung der Raiffeisen Bank International AG („RBI“) zur Einbringung einer Beteiligung von bis zu 50 % an der 32.604 Netto-Acres großen, bohrbereiten Bergbaukonzession Ba-IX erhebliche Fortschritte erzielt. Im Rahmen von Investorenansprachen und eingehenden Gesprächen mit Geheimhaltungsvereinbarungen wurden bereits potenzielle strategische Partner ermittelt. Nachdem das JV-Verfahren mehrere Phasen im technischen und kommerziellen Bereich und auch die Einbindung diverser Interessengruppen durchlaufen hat, hat sich der Zeitplan allerdings wegen einer Reihe branchenrelevanter und makroökonomischer Faktoren sowie Inlandsthemen, wie den ungarischen Parlamentswahlen am 12. April 2026 und der anschließenden Bildung einer neuen Regierung am 9. Mai 2026, über die ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens hinaus verlängert.

     

    Die technische Projektevaluierung durch die beteiligten Parteien wurde erfolgreich abgeschlossen und damit ein entscheidender Schritt im Due-Diligence-Verfahren vollzogen. Die Geschäftsverhandlungen sind im Gange. Ziel ist der Abschluss eines formellen, unverbindlichen Term Sheets, auf dessen Grundlage die Due-Diligence-Prüfung finalisiert, die „Long-Form“-Transaktionsdokumente ausgehandelt und unterzeichnet sowie die gesamte Transaktion im Laufe des Jahres 2026 zum Abschluss gebracht werden soll.

     

    Sofern das Joint-Venture-Verfahren erfolgreich abgeschlossen, alle entsprechenden Auflagen erfüllt und alle Genehmigungen erteilt werden, rechnet CanCambria mit dem Beginn der ersten Bohrarbeiten im ersten Quartal 2027. Die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der ersten Gasförderung bleiben unverändert; mit der Förderung soll Mitte 2027 begonnen werden.

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