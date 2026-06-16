DZ BANK stuft ORACLE CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 275 auf 280 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Cloud-Anbieters beschleunige sich, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Das treibe den Umsatz und die Sachinvestitionen in die Höhe. Oracle fahre einen "heißen Reifen" - mit Aussicht auf eine reiche Ernte beim Free Cashflow./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 164,4EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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