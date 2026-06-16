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    Karbon-X treibt groß angelegtes Blue-Carbon-Projekt im Senegal voran – das zweite weltweit, das nach der Verra-Methodik VM0033 registriert wurde

    Karbon-X treibt groß angelegtes Blue-Carbon-Projekt im Senegal voran – das zweite weltweit, das nach der Verra-Methodik VM0033 registriert wurde
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Die 7.500 Hektar große Blue-Carbon-Initiative im Senegal erhält die Verra-Registrierung und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein in der Projektentwicklung für Karbon-X

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen Kohlenstoffmärkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute bekannt, dass sein Senegal Blue Carbon Mangrove Project nach dem Verified Carbon Standard (VCS) und den Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards registriert wurde und damit weltweit das zweite Projekt ist, das die Registrierung nach der Verra-Methodik VM0033 für die Wiederherstellung von Gezeitenfeuchtgebieten und Seegraswiesen erreicht hat.

     

     

    Das rund 7.500 Hektar große Projekt befindet sich in den Regionen Sine Saloum Delta und Casamance Estuary im Senegal und konzentriert sich auf die Wiederherstellung degradierter Mangrovenökosysteme durch Aufforstung und Maßnahmen zur Ökosystemregeneration. Mangrovenwälder gehören zu den kohlenstoffreichsten natürlichen Lebensräumen der Welt und sind in der Lage, erhebliche Mengen an Kohlenstoff zu speichern, während sie gleichzeitig die Biodiversität, die Widerstandsfähigkeit der Küsten und lokale Gemeinschaften unterstützen.

     

    Mit einem geschätzten langfristigen Emissionsminderungspotenzial von etwa 2,2 Millionen Tonnen CO₂e über einen 40-jährigen Gutschriftzeitraum bis 2062 stellt die Initiative ein bedeutendes langfristiges Asset im Entwicklungsportfolio von Karbon-X dar und unterstützt die Strategie des Unternehmens, hochwertige Umwelt-Assets in aufstrebenden Segmenten des globalen Kohlenstoffmarktes aufzubauen und voranzutreiben.

     

    Dieser Meilenstein der Registrierung unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit von Karbon-X, komplexe Umwelt-Assets nach international anerkannten Standards zu initiieren, zu entwickeln und voranzutreiben. Da die Nachfrage nach hochwertigen Umwelt-Assets weiter wächst, ist das Unternehmen der Ansicht, dass Projekte dieser Art künftige Vermarktungsmöglichkeiten bieten und zur langfristigen Wertschöpfung beitragen können.

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