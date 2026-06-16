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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,62 Millionen Token erreichen und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 10,4 Milliarden US-Dollar belaufen

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass seine ETH-Bestände 5,62 Millionen Token erreichen und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 10,4 Milliarden US-Dollar belaufen
    Foto: adobe.stock.com

    Bitmine hält 4,66 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

    Bitmine hat in nur 11 Monaten bereits 93 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

    Bitmine wurde in die „Fortune Crypto 100"-Liste für 2026 aufgenommen, ein maßgebliches Ranking der einflussreichsten Unternehmen im Blockchain-Bereich

    Bitmine schloss am 10. Juni 2026 den Verkauf von 3.500.000 Aktien der 9,50 %-igen Serie-A-Vorzugsaktien mit unbefristeter Laufzeit ab

    Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden ab dem 16. Juni 2026 an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

    Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme

    Bitmine verfügt über 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.718 USD pro ETH einem Wert von 8,1 Milliarden USD entspricht

    MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

    Bitmine besitzt 88 Millionen US-Dollar von Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Eightco ist damit mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

    Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktgängigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 10,4 Milliarden US-Dollar, darunter 5,62 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 502 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

    Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

    Bitmine ist die 203. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 550 Millionen USD pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

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