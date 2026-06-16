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    Buy or Goodbye?

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    Amazon, Zalando, Siemens Energy und Adidas - Die Analystenstimmen des Tages

    Amazon, Zalando, Siemens Energy und Adidas: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Amazon, Zalando, Siemens Energy und Adidas - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    RBC stuft Amazon auf "Outperform"

    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Amazon habe jüngst Walmart als weltweit umsatzstärksten Einzelhändler abgelöst, schrieb Brad Erickson in einer Sektorstudie am Dienstag. Im ersten Halbjahr 2025 habe sich der Aktienkurs schwergetan, teilweise wegen Sorgen vor Einfuhrzöllen und Handelskriegen. In Zeiten zunehmender Inflation dürften sich Amazon und Walmart gut schlagen, denn ihre geschäftlichen Ergebnisse seien defensiver Natur.

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    UBS stuft Siemens Energy auf "Buy"

    Siemens Energy

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    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten.

     

     

    RBC stuft Zalando auf "Outperform"

    Zalando

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    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Innerhalb der europäischen Einzelhandelsbranche sei Zalando hinsichtlich der Marktkapitalisierung von Rang 64 im Jahr 2024 auf zuletzt Platz 71 zurückgefallen, schrieb Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Belastet hätten die Aktien des Online-Modehändlers Bedenken bezüglich der Margen und die Sorge vor agierender Künstlicher Intelligenz.

    RBC stuft Adidas ebenfalls auf "Outperform"

    adidas

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    -11,90 %
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    +1.768,33 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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