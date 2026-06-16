Cboe Global Markets Aktie weiter im Abwärtstrend - 16.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Cboe Global Markets Aktie. Mit einer Performance von -6,60 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Cboe Global Markets Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,60 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Cboe Global Markets Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,93 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,30 %. Im Jahr 2026 gab es für Cboe Global Markets bisher ein Plus von +15,80 %.

Während Cboe Global Markets deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %. Damit gehört Cboe Global Markets heute zu den auffälligeren Werten.

Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,37 % 1 Monat -19,30 % 3 Monate -0,93 % 1 Jahr +28,57 %

Informationen zur Cboe Global Markets Aktie

Stand: 16.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 105 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,64 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Cboe Global Markets

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,44 %. London Stock Exchange Group notiert im Plus, mit +0,09 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +0,25 %. CME Group Registered (A) legt um +0,33 % zu Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -0,54 %.

Cboe Global Markets Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.