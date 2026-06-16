Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.06. - Dow Jones stark +0,44 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 51.924,28 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: IBM +2,89 %, Caterpillar +2,18 %, JPMorgan Chase +2,01 %, The Home Depot +1,62 %, 3M +1,41 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -2,06 %, NVIDIA -1,61 %, Microsoft -1,21 %, Boeing -1,17 %, Amgen -1,07 %
Der US Tech 100 steht bei 30.506,98 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: Western Digital +9,66 %, Seagate Technology Holdings +5,93 %, Qualcomm +4,93 %, PayPal +2,94 %, MercadoLibre +2,85 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -2,97 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,96 %, Insmed -2,77 %, ASML Holding NV NY -2,75 %, KLA Corporation -2,69 %
Der S&P 500 steht bei 7.554,95 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Western Digital +9,66 %, Seagate Technology Holdings +5,93 %, Qualcomm +4,93 %, EchoStar Registered (A) +3,81 %, Hubbell +3,57 %
Flop-Werte: Cboe Global Markets -6,60 %, AppLovin Registered (A) -2,97 %, Fox Registered (A) -2,89 %, Centene -2,78 %, CME Group Registered (A) -2,71 %
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