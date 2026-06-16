TEQ Capital wieder über der Marke von EUR 100 Mio. – TEQ Fonds mit Allzeithoch

SpaceX, der größte Börsengang der Geschichte?

Elon Musks SpaceX geht an die Börse und die Transaktion wird als „once-in-a-generation market event“ bezeichnet, und das aus gutem Grund. Mit einer angestrebten Bewertung von rund USD 2 Billionen könnte es sich um den größten Börsengang der Geschichte handeln. SpaceX wäre damit auf Anhieb das siebtwertvollste Unternehmen der Welt: wertvoller als Meta, Walmart, JPMorgan oder selbst Tesla. Der Börsengang markiert dabei weit mehr als nur den nächsten großen IPO-Zyklus. Er ist Ausdruck einer Kapitalmarktphase, in der Narrative, Liquidität und passive Kapitalströme zunehmend miteinander verschmelzen. Der Podcaster Ed Elson („Prof G Markets“) machte eine bemerkenswerte Beobachtung: Im IPO-Filing von SpaceX findet sich der Begriff „AI“ insgesamt 1.251 Mal – häufiger, als das Wort „Jesus“ in der Bibel erwähnt wird. Ed Elson bringt die Bewertungsdimension ebenfalls auf den Punkt: „Google went public at 10 times sales with 234% growth. Put another way, SpaceX is growing seven times slower while asking for a multiple ten times higher.“

Die neue Marktmechanik: Wenn passive Kapitalströme Bewertungen verstärken

Die sich verändernde Marktstruktur rund um Mega-IPOs und Indexintegration wird von vielen Marktbeobachtern kritisch gesehen. Unser TEQ Capital-Senior Advisor Gunnar Miller argumentiert, dass die Diskussion um die Aufhebung der Nasdaq-„Seasoning Period“ im Fall von SpaceX ein struktureller Wendepunkt sein könnte. Die Regel existierte ursprünglich, um passive Investoren davor zu schützen, unmittelbar nach dem Börsengang zu künstlich hoch bewerteten Kursen in neu gelistete Unternehmen investieren zu müssen. Dass diese Regel nun offenbar verhandelbar geworden ist, wirft fundamentale Fragen auf. Wie Gunnar Miller sagt: „Nasdaq didn't just bend its rules, it revealed what those rules actually were: Negotiable, for the right client.“

Die Problematik liegt dabei weniger im einzelnen IPO als in der daraus entstehenden Marktmechanik. Denn ein erheblicher Teil der hohen Bewertung könnte gerade dadurch gerechtfertigt werden, dass bereits heute erwartet wird, dass unmittelbar nach der Indexaufnahme zig Milliarden Dollar an passiven Geldern automatisch in die Aktie fließen. Dadurch entsteht ein potenziell selbstreferenzieller Kreislauf: Die hohe Bewertung erhöht das Indexgewicht. Das höhere Indexgewicht erzwingt passive Käufe. Die passiven Käufe stabilisieren wiederum die hohe Bewertung. Oder wie Gunnar Miller es formuliert: „Nasdaq didn't sell SpaceX to the public. It sold the public to SpaceX.“ Diese Entwicklung verdient Aufmerksamkeit. Denn sie verändert zunehmend die Preisfindung an den Kapitalmärkten.

KI bleibt real – aber die Wertschöpfungskette ist deutlich breiter als die „Glorreichen Sieben“

All dies bedeutet keineswegs, dass die KI-Revolution überschätzt wird. Im Gegenteil: Die technologischen Fortschritte sind real und dürften über Jahre hinweg enorme Produktivitätsgewinne ermöglichen. Doch gerade deshalb wird Diversifikation innerhalb der KI-Wertschöpfungskette immer wichtiger. Viele Marktteilnehmer fokussieren sich nahezu ausschließlich auf die bekannten Mega-Caps. Dabei entsteht die eigentliche Wertschöpfung entlang einer deutlich breiteren technologischen Infrastruktur: Bei TEQ Capital investieren wir daher bewusst entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette – inklusive vieler Unternehmen jenseits der bekannten „Magnificent Seven“. Denn technologische Revolutionen schaffen langfristig selten nur einen Gewinner.

Die Entwicklung von TEQ Capital: Allzeithoch und verwaltetes Vermögen wieder über EUR 100 Millionen

Seit meinem Einstieg Mitte Juli 2024 und der damit verbundenen strategischen Neuausrichtung konnte das Investmentteam die neue Philosophie erfolgreich umsetzen. Unser All-Cap-Fonds „Disruptive Technologies“ erzielte über die letzten zwei Jahre eine Performance von +78,1 % nach Kosten und entwickelte sich damit deutlich besser als der Nasdaq-100 sowie zahlreiche prominente Wettbewerber. Auch unser Nebenwertefonds „Small & Mid Cap Technologies“ entwickelte sich sehr erfreulich. Mit +42,0 % über die letzten zwei Jahre erreichte der Fonds zuletzt ein neues Allzeithoch (alle Angaben per 29.5.2026 und in EUR nach Kosten). Besonders erfreulich ist dabei, dass zunehmend professionelle Investoren unseren Ansatz teilen. Mittlerweile stammt rund ein Drittel des in unseren Publikumsfonds verwalteten Vermögens von professionellen Anlegern. Durch diese Entwicklung sowie nicht zuletzt durch die positive Marktperformance liegt das von TEQ Capital verwaltete Vermögen inzwischen wieder über der Marke von EUR 100 Millionen. Denn was für künstliche Intelligenz gilt, gilt auch für uns: Der Anfang ist gemacht – doch die Reise hat aus unserer Sicht wirklich erst begonnen.

Der neue „TEQ – General Artificial Intelligence ETF“

Mit unserem Anfang 2026 aufgelegten „TEQ – General Artificial Intelligence ETF“ haben wir diesen Gedanken konsequent weitergedacht. Der ETF bildet die enge KI-Wertschöpfungskette mit rund 90 Unternehmen ab und ermöglicht Anlegern Zugang zu vielen echten KI-Unternehmen jenseits der üblichen Indexschwergewichte. Seit Auflage Mitte Januar 2026 konnte der ETF bereits ein Fondsvolumen von rund EUR 14 Millionen erreichen. Gerade in einem Umfeld steigender Konzentrationsrisiken und zunehmender Bewertungsunterschiede innerhalb des Technologiesektors halten wir breite, intelligente Diversifikation innerhalb von KI für wichtiger denn je. Die Wertentwicklung spricht für sich.

Vielen Dank fürs Vertrauen

Im Namen des gesamten Teams danken wir allen Investoren, Partnern und Wegbegleitern herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Die vergangenen Monate markieren für TEQ Capital wichtige Meilensteine – aber keineswegs das Ziel. Wir freuen uns auf die gemeinsame Weiterreise!

Autor: Mike Judith, CSO TEQ Capital

