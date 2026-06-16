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    Rahmenabkommen USA-Iran wird nicht in Genf unterzeichnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Rahmenabkommen USA und Iran in Luxushotel Bürgenstock
    • Schweizer Außenamt bestätigt Bürgenstock statt Genf
    • Digital unterzeichnete Einigung Verhandlungen 60 Tage
    Rahmenabkommen USA-Iran wird nicht in Genf unterzeichnet
    Foto: Stringer - dpa

    GENF (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran soll nun in einem Luxushotel am Vierwaldstättersee unterzeichnet werden. Das Schweizer Außenministerium bestätigte der dpa, dass dafür das Hotel auf dem Bürgenstock vorgesehen ist. Dort fand 2024 eine Ukraine-Konferenz statt. Zuerst hatten Schweizer Medien über den Ort für die Unterzeichnung berichtet. Der Vermittler Pakistan hatte als Ort dafür bislang Genf genannt.

    Die USA und der Iran hatten sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs geeinigt und nach US-Angaben bereits digital unterzeichnet. Eine weitere Verhandlungsrunde soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung am Freitag beginnen. Diese Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, hatte Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran gesagt./oe/DP/men






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