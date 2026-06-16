57 0 Kommentare US & Europa: Private Debt & Investorendialog im Interview mit DANEO

Private Debt boomt – doch US und Europa könnten kaum unterschiedlicher sein. Wo lauern Risiken, wo eröffnen sich Chancen, und warum rückt der europäische Mittelstand in den Fokus?

US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: US-Markt ist tiefer, standardisierter und stärker umkämpft, was zu komprimierten Spreads, aufgeweichten Covenants, höherem Leverage und einer „Shadow Default Rate“ von ~5–6% führt; Europa ist fragmentierter, konservativer und aktuell attraktiver.

Europa profitiert von Bankenrückzug (u. a. durch Basel IV) und in der Schweiz zusätzlich vom Wegfall der Credit Suisse, wodurch Raum für spezialisierte Private-Credit-Provider im Lower-Mid-Market entsteht.

Daneo Partners fokussiert seit 2018 auf den DACH-fokussierten Mittelstand (Finanzierungsbedarf 10–75 Mio. EUR) mit maßgeschneiderten, meist erstrangig besicherten Krediten, starken Covenants und selektivem Underwriting.

Institutionelle Investoren fragen derzeit primär nach Risiko: Sorgen über US-Entwicklungen (covenant‑lite, Payment‑in‑Kind), makroökonomische Resilienz, Workout-Fähigkeit sowie Bewertung und Leverage in überbezahlten Sponsor-Deals.

Private Debt hat sich in Europa von einer Nische zu einer etablierten Anlageklasse entwickelt; senior besicherte Direktkredite gelten als Kernbaustein mit vergleichsweise geringer Volatilität, attraktiven risikoadjustierten Renditen und direktem Einfluss auf Kreditnehmer.

Chancen liegen besonders im europäischen Lower-Mid-Market (unterversorgt, bessere Strukturen); Herausforderungen sind jedoch Deployment‑Druck großer Fonds, steigender Wettbewerb, geopolitische Unsicherheiten und mögliche Vertrauensverluste.





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