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    US & Europa: Private Debt & Investorendialog im Interview mit DANEO

    Private Debt boomt – doch US und Europa könnten kaum unterschiedlicher sein. Wo lauern Risiken, wo eröffnen sich Chancen, und warum rückt der europäische Mittelstand in den Fokus?

    US & Europa: Private Debt & Investorendialog im Interview mit DANEO
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden: US-Markt ist tiefer, standardisierter und stärker umkämpft, was zu komprimierten Spreads, aufgeweichten Covenants, höherem Leverage und einer „Shadow Default Rate“ von ~5–6% führt; Europa ist fragmentierter, konservativer und aktuell attraktiver.
    • Europa profitiert von Bankenrückzug (u. a. durch Basel IV) und in der Schweiz zusätzlich vom Wegfall der Credit Suisse, wodurch Raum für spezialisierte Private-Credit-Provider im Lower-Mid-Market entsteht.
    • Daneo Partners fokussiert seit 2018 auf den DACH-fokussierten Mittelstand (Finanzierungsbedarf 10–75 Mio. EUR) mit maßgeschneiderten, meist erstrangig besicherten Krediten, starken Covenants und selektivem Underwriting.
    • Institutionelle Investoren fragen derzeit primär nach Risiko: Sorgen über US-Entwicklungen (covenant‑lite, Payment‑in‑Kind), makroökonomische Resilienz, Workout-Fähigkeit sowie Bewertung und Leverage in überbezahlten Sponsor-Deals.
    • Private Debt hat sich in Europa von einer Nische zu einer etablierten Anlageklasse entwickelt; senior besicherte Direktkredite gelten als Kernbaustein mit vergleichsweise geringer Volatilität, attraktiven risikoadjustierten Renditen und direktem Einfluss auf Kreditnehmer.
    • Chancen liegen besonders im europäischen Lower-Mid-Market (unterversorgt, bessere Strukturen); Herausforderungen sind jedoch Deployment‑Druck großer Fonds, steigender Wettbewerb, geopolitische Unsicherheiten und mögliche Vertrauensverluste.







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