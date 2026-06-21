"Die neuen Apps": Qualcomm-Chef sieht radikalen Technologiewandel

"Ich glaube, es wird viele Experimente mit verschiedenen Formfaktoren geben", sagte Amon. Qualcomm habe bereits mehr als 40 Gerätekonzepte in Arbeit. Die Bandbreite sei "sehr, sehr groß".

Der Chipkonzern Qualcomm arbeitet an mehr als 40 neuen KI-gestützten Geräten. Das kündigte Vorstandschef Cristiano Amon im CNBC-Podcast "The Tech Download" an. Der Manager erwartet eine neue Gerätegeneration, die auf sogenannte KI-Agenten ausgerichtet ist und die Nutzung digitaler Dienste grundlegend verändern könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zu den möglichen Produkten zählen laut Amon Schmuckstücke, Ohrhörer mit Kameras, Ansteck-Pins und Uhren. Sie haben eines gemeinsam: Sie begleiten ihre Nutzer nahezu rund um die Uhr. Die Geräte könnten ihre Umgebung erfassen und damit den Kontext für KI-Anwendungen liefern. Nutzer sollen direkt mit einem KI-Agenten kommunizieren können.

KI-Agenten rücken ins Zentrum

Die Technologiebranche betrachtet KI-Agenten als nächste Entwicklungsstufe digitaler Assistenten wie Siri oder Gemini. Sie sollen komplexe Aufgaben eigenständig über verschiedene Anwendungen hinweg erledigen.

Amon erläuterte dies am Beispiel von Bankgeschäften. Künftig könne ein Agent Transaktionsdetails sofort bereitstellen, ohne dass Nutzer eine App öffnen und Informationen selbst suchen müssten.

"Apps sind nicht tot", sagte Amon. Gleichzeitig betonte er: "Diese Agenten werden die neuen Apps sein."

Damit könnten sich digitale Dienste grundlegend verändern. Anwendungen blieben bestehen, würden aber zunehmend im Hintergrund arbeiten.

Smartphones bleiben – verlieren aber ihre Sonderstellung

Nach Einschätzung des Qualcomm-Chefs werden Smartphones nicht verschwinden. Ihre Rolle als zentrales digitales Gerät könnte jedoch schwächer werden.

"Das Smartphone dreht sich um den Agenten", sagte Amon. Auch neue Geräteklassen würden künftig um den Agenten herum aufgebaut. Dieser verstehe die Absichten des Nutzers und erledige Aufgaben selbstständig. Dadurch verschiebe sich der technologische Schwerpunkt.

Smart Glasses vor dem Durchbruch

Besonders optimistisch zeigt sich Amon bei intelligenten Brillen. Nach seinen Angaben werden bereits heute mehrere zehn Millionen Smart Glasses pro Jahr ausgeliefert. In wenigen Jahren könne die Zahl auf mehrere hundert Millionen steigen und "so groß werden wie der Smartphone-Markt" werden, sagte der Qualcomm-Chef gegenüber CNBC.

Zum Vergleich: Laut Daten des Marktforschers Counterpoint wurden 2025 weltweit 1,26 Milliarden Smartphones ausgeliefert. Das entsprach einem Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Unternehmen wie Meta und Samsung arbeiten bereits an entsprechenden Brillen mit integrierten Kameras.

Neue Konkurrenz drängt auf den Hardware-Markt

Amon erwartet zudem neue Wettbewerber im Markt für Unterhaltungselektronik. Als Beispiel gilt OpenAI, das zuletzt das Hardware-Start-up io des früheren Apple-Designers Jony Ive übernommen hat.

Der Qualcomm-Chef sieht vor allem den Zugang zu Daten als wichtigen Anreiz. Die neuen Geräte würden Datenmengen erfassen, die "exponentiell größer" seien als jene, mit denen heutige KI-Modelle trainiert werden.

"Diese Unternehmen wollen also Zugang zu den Daten haben", sagte Amon. Die Informationen seien entscheidend für künftige Modelle und individuelle KI-Erlebnisse.

Für Qualcomm bedeutet der Wandel auch neue Anforderungen an die eigene Chipentwicklung. Die Prozessoren müssten leistungsfähiger und zugleich energieeffizienter werden.

"Unsere gesamte Roadmap wird derzeit überarbeitet"“, sagte Amon. Er sei überzeugt, dass keines der heutigen Geräte auf die Zukunft vorbereitet sei.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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