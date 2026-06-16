Nicht nur KI: Wells Fargo sieht die nächste große Rallye starten

Als Gründe nennen die Analysten stärkere Unternehmensgewinne, nachlassende makroökonomische Risiken und eine Beruhigung der Anlegerstimmung nach der jüngsten Marktkorrektur. Das geht aus einer Mitteilung von Wells Fargo hervor, über die CNBC berichtete.

Die US-Bank Wells Fargo wird zunehmend optimistischer für den weiteren Verlauf des Börsenjahres. Die Strategen erhöhten ihr Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.950 Punkte. Das entspricht einem möglichen Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Montag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nicht nur KI-Aktien sollen profitieren

Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung, dass sich die Kursgewinne künftig nicht mehr allein auf Technologie- und KI-Werte konzentrieren dürften. Wells-Fargo-Stratege Ohsung Kwon erwartet für die Sommermonate eine sogenannte "Everything Rallye", also eine breite Aufwärtsbewegung über viele Marktsegmente hinweg.

"Die Marktstimmung hat sich wieder normalisiert, was Aufwärtspotenzial für den KI-Handel bietet", schrieb Kwon. Die Stimmung der Anleger habe sich nach den jüngsten Rückschlägen normalisiert und schaffe damit Spielraum für weitere Kursanstiege bei KI-bezogenen Aktien. Gleichzeitig bezeichnete er den Wettbewerb großer Technologiekonzerne um frisches Kapital als wichtigen Rückenwind für Halbleiter- und Infrastrukturwerte.

Gewinnprognosen steigen deutlich

Wells Fargo erhöhte zudem die Gewinnerwartungen für die Unternehmen im S&P 500. Für 2026 rechnen die Analysten nun mit einem Gewinn je Aktie von 340 US-Dollar statt bisher 315 US-Dollar. Für 2027 wurde die Prognose von 365 auf 390 US-Dollar angehoben, so Reuters.

Nach Einschätzung der Bank spricht die anhaltende Dynamik bei Unternehmensgewinnen für eine Fortsetzung der Börsenrallye. Auch die Fundamentaldaten vieler Unternehmen blieben robust.

Iran-Abkommen reduziert Unsicherheit

Positiv bewertet Wells Fargo außerdem die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten. Das Interimsabkommen zwischen den USA und dem Iran habe die Unsicherheit an den Märkten verringert. Kwon erwartet deshalb eine Aufholbewegung bei konjunktursensiblen Branchen, während defensive Sektoren an Attraktivität verlieren könnten.

Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 10 Prozent zugelegt. Angeführt wurde die Rallye bislang vor allem von Unternehmen aus dem Halbleitersektor. Zuletzt beteiligten sich jedoch zunehmend auch andere Marktbereiche an den Kursanstiegen.

Inflation bleibt wichtigster Risikofaktor

Als größtes Risiko für Aktien sieht Wells Fargo weiterhin die Inflation. Entscheidend sei dabei die Reaktion der US-Notenbank. Die Bank hält jedoch auch ein Szenario für möglich, in dem die Geldpolitik eine höhere Inflation toleriert.

"Wir betrachten die Inflation weiterhin als das größte Risiko für Aktien, allerdings nur für den Fall, dass die Fed darauf reagieren sollte", erklärte Wells Fargo. Sollte stattdessen eine Politik des "run it hot, inflate out" verfolgt werden, seien Aktien der beste Schutz gegen Kaufkraftverluste.

Zusätzliche Impulse erwarten die Strategen von der laufenden Zinssitzung der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Da eine Zinserhöhung bereits weitgehend eingepreist sei, sehen sie die Risiken für den Aktienmarkt derzeit eher auf der positiven Seite.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7908,70 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!