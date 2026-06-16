Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +7,09 %
Tagesperformance: +7,09 %
Platz 1
Performance 1M: -22,41 %
Performance 1M: -22,41 %
Evotec
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 2
Performance 1M: +4,56 %
Performance 1M: +4,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zu Evotec herrscht gemischtes Sentiment: Positive Impulse durch den Sandoz-Deal (bis zu 300 Mio. USD Entwicklungsumsätze 2026–28) und KI-Erfolge; Gegenwind durch Governance-Bedenken bei Vergütungen (ca. 35%) und Skepsis zu künftigen Zahlungen. Hedgefonds-Wette wurde reduziert. 14‑Tage-Kursentwicklung fehlt eine konkrete Zahl; Hinweise deuten auf Volatilität. Insgesamt vorsichtig optimistisch, Fokus auf Liquidität und Partnerschaften.
1&1
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 3
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
AIXTRON
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 4
Performance 1M: +14,27 %
Performance 1M: +14,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Gemischtes Sentiment zu Aixtron auf wallstreetONLINE: Bulls verweisen auf starke Langzeit-Performance und mögliche Großaufträge (Gerüchte zu 50 Reaktoren; Coherent als Kunde; Veeco-Vergleich). Kursziele reichen von ca. 80€ (Bullenseite) bis 43€ (DB-Hold). Kritiker warnen vor defensiver IR-Kommunikation und Risiken durch InP-/MOCVD-Engpässe. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 5
Performance 1M: +7,66 %
Performance 1M: +7,66 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 6
Performance 1M: +14,29 %
Performance 1M: +14,29 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 7
Performance 1M: +6,73 %
Performance 1M: +6,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Siltronic im wallstreetONLINE-Forum. 14-Tage-Kurszahlen fehlen; Berichte nennen ca. 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bei ca. 91 €, Verwässerung, Bilanzstärkung. Übernahme-Spekulation (Beitrag 1) und HAL-Beteiligung (Beitrag 3) prägen die Diskussion; Stimmrechtsveränderungen/Großaktionärs-Bewegungen (z. B. Wacker) werden beobachtet. Forum: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 8
Performance 1M: -4,56 %
Performance 1M: -4,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Langfristig dominiert Optimismus über Zukunftspotenzial (Battle Lab, Orbit SR, KI-Systeme, Kooperationen) und eine Schlüsselrolle Europas. Kurzfristig fällt der Kurs (heutiger Rückgang); Eurosatory-Auftritt wird unterschiedlich bewertet. Einige Beiträge nennen Kursziele über 117 EUR. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht numerisch angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 9
Performance 1M: +1,37 %
Performance 1M: +1,37 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 10
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
United Internet
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 11
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 12
Performance 1M: +1,17 %
Performance 1M: +1,17 %
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