Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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UniCredit
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 1
Performance 1M: +9,39 %
Performance 1M: +9,39 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 2
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
ASML Holding
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: +26,53 %
Performance 1M: +26,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Gewinnmitnahmen (50–70% realisiert; teils 150% Gewinn), Trailing Stop-Loss aktiv; andere halten weiter, warnen vor Marktübertreibung. AI/KI-Korrekturen als möglicher Einfluss. Ausdrückliche Vergleiche zu Ausrüstungswerten wie AMAT, Lam Research, KLA Tencor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht angegeben.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 4
Performance 1M: +20,31 %
Performance 1M: +20,31 %
BMW
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: -7,87 %
Performance 1M: -7,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
WallstreetONLINE-Forum: Kurs seit 14 Tagen unter Druck, Jahrestiefs durch Rückrufe (iX3) belasten; doch BMW gilt als unterbewerteter Substanzwert (KGV 5–6 2027, Dividende ca. 6%). Analysten sehen Ziel >90 EUR (~+35%). Langfristig positives Potenzial durch Neue Klasse, kurzfristig jedoch Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +3,60 %
Performance 1M: +3,60 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 7
Performance 1M: +1,47 %
Performance 1M: +1,47 %
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