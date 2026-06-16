Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.06.2026

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WallstreetONLINE-Forum: Kurs seit 14 Tagen unter Druck, Jahrestiefs durch Rückrufe (iX3) belasten; doch BMW gilt als unterbewerteter Substanzwert (KGV 5–6 2027, Dividende ca. 6%). Analysten sehen Ziel >90 EUR (~+35%). Langfristig positives Potenzial durch Neue Klasse, kurzfristig jedoch Unsicherheit.