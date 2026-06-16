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    Cat Lake First Nation und First Mining Gold erzielen Meilensteinvereinbarung zur Mobilisierung der ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße nach Cat Lake

    Cat Lake First Nation und First Mining Gold erzielen Meilensteinvereinbarung zur Mobilisierung der ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße nach Cat Lake
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    (Treaty 9 Territory, NW Ontario, 16. Juni 2026) / IRW-Press / Die Cat Lake First Nation („CLFN“) und First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) haben eine bahnbrechende Vereinbarung unterzeichnet, mit der der Ausbau einer ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraße zur Cat Lake First Nation im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario auf den Weg gebracht wird.

     

    Für die Strecke, die die Cat Lake First Nation über die Vermilion River Road mit der Stadt Sioux Lookout verbindet, werden sowohl bestehende Forstwege als auch neu errichtete Straßenabschnitte miteinander kombiniert, um Kosten einzusparen sowie gleichzeitig den Verkehr zu optimieren und einen größtmöglichen sozioökonomischen Nutzen für die Region zu erzielen.

     

    Im Rahmen dieser Infrastrukturvereinbarung hat First Mining bis zu 4 Mio. $ bereitgestellt, um die Genehmigung der Straßenerrichtung, die Rodung der Trasse, die geotechnischen Arbeiten vor Ort und die detaillierte technische Planung direkt zu finanzieren. Die Arbeiten sollen im Sommer 2026 beginnen.

     

    Diese Zufahrtsstraße ist seit langem eine vorrangige Notwendigkeit für die Cat Lake First Nation, die auch in der Resolution des Gemeinderats vom 26. Mai 2026 dargelegt wurde. Das Projekt hat in entscheidendem Maße kooperative Unterstützung von der Impact Assessment Agency of Canada („IAAC“) erhalten, die Rolle der Regierung von Ontario ist hingegen noch unklar.

     

    „Mein Auftrag als Chief bestand darin, die Errichtung einer ganzjährig befahrbaren Straße zu initiieren, mit der die jahrzehntelange Isolation beendet, die Sicherheit und Gesundheitsversorgung verbessert und die Lebenshaltungskosten gesenkt werden. Diese Infrastruktureinrichtung ist aus sozioökonomischer Sicht ein bedeutender Gewinn sowohl für Cat Lake als auch für die gesamte Region“, erklärt Chief Russell Wesley von der Cat Lake First Nation. „Das Führungsteam von First Mining Gold hat sich als echter Partner erwiesen und die Finanzmittel bereitgestellt, um die Planungsarbeiten auf den Weg zu bringen. Und auch auf Bundesebene haben wir in der IAAC einen dauerhaften konstruktiven Partner.“

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