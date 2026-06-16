Der „The Donn" von Craft Irish Whiskey erhält bei der IWSC 2026 98 Punkte und zählt damit zu den weltweit am besten bewerteten Whiskys

DUBLIN , 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der „Donn Single Malt" von Craft Irish Whiskey wurde bei der International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2026 mit der Auszeichnung „Gold Outstanding" geehrt. Er erzielte 98 Punkte und belegte damit den geteilten zweiten Platz unter mehr als 1.300 weltweit bewerteten Whiskys, wobei nur ein Whisky eine höhere Punktzahl erreichte.

Der Donn war zudem der am höchsten bewertete irische Whiskey und der einzige seiner Kategorie, der mit „Gold Outstanding" ausgezeichnet wurde.

Das Ergebnis der IWSC setzt eine dreijährige Serie internationaler Erfolge in Nordamerika, Asien und Europa fort:

2024: Single Malt Whisky des Jahres – USA Spirits Ratings

Single Malt Whisky des Jahres – USA Spirits Ratings 2025: Whisky des Jahres – Asia Spirits Ratings

Whisky des Jahres – Asia Spirits Ratings 2026: Single Malt Whisky des Jahres – London Spirits Competition

98 Punkte, Doppelgold – San Francisco World Spirits Competition

98 Punkte, Gold Outstanding – International Wine & Spirit Competition

„Was diese Ergebnisse so aussagekräftig macht, ist ihre Beständigkeit", sagte Jay Bradley, Gründer und Master Blender von Craft Irish Whiskey. „The Donn wurde inzwischen von Jurys in Nordamerika, Asien und Europa ausgezeichnet. Wenn unabhängige Jurys auf drei Kontinenten unter Blindverkostungsbedingungen immer wieder zu ähnlichen Ergebnissen kommen, unterstreicht dies die Qualität und Beständigkeit des Whiskys. Wir sind stolz auf das, was The Donn erreicht hat, und glauben, dass diese Art der Reifung erst einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, was alles möglich ist."

Obwohl The Donn erst 6,9 Jahre alt ist, bietet er ein Geschmackserlebnis, das man normalerweise erst bei einem viel älteren Whisky erwartet.

Craft Irish Whiskey führt dies eher auf einen progressiven Reifeprozess im Fass zurück als allein auf die Dauer der Lagerung im Holz. The Donn reift zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er in Tawny-Port-Fässern, in Fässern aus tief gerösteter ungarischer Eiche sowie in verschiedenen Pedro-Ximénez-Sherry-Fässern weiterlagert. Unterschiedliche Fassgrößen und eine kontrollierte Unterfüllung prägen den Charakter der Spirituose zusätzlich und beschleunigen die Aromaverbindung.

Die Juroren der IWSC beschrieben The Donn als einen Drink, der mit einem spritzigen, fruchtigen Aroma von Cola und Gewürzen beginnt und in einen vollmundigen Geschmack von Melasse, Himbeere und Holz übergeht, wobei sich im süßen, lang anhaltenden Abgang Noten von Apfel, Red-Velvet-Kuchen, Ingwer und Schokolade entfalten.

Über Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey definiert Premium-Irish-Whiskey neu, indem er den Schwerpunkt auf die geschmackliche Reifung statt auf Altersangaben legt. Das Unternehmen verbindet traditionelle Destillierkunst mit modernen, datengestützten Verfahren und legt besonderen Wert auf die Auswahl der Fässer, die Fassgrößen und eine maßgeschneiderte Reifung, um den Geschmack jedes Whiskys auf seinem Höhepunkt einzufangen.

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Website: craftirishwhiskey.com

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