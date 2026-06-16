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    FCR Immobilien AG: 0,35 € Dividende & Strategie bei Hauptversammlung 2026

    FCR setzt 2026 ein starkes Zeichen: solide Zahlen, attraktive Dividende, bestätigter Kurs und ein gestärkter Aufsichtsrat untermauern die Wachstumsstrategie.

    FCR Immobilien AG: 0,35 € Dividende & Strategie bei Hauptversammlung 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie, entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und bestätigt den strategischen Kurs von FCR.
    • Aufsichtsrat: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse und Hanjo Schneider wiedergewählt; neu in den Aufsichtsrat gewählt: Felix Krekel.
    • Geschäftsjahr 2025: Mieterlöse 30,5 Mio. €, Gesamtumsatz 36,1 Mio. €, Ergebnis vor Steuern (EBT) 6,9 Mio. €; FFO verbessert auf 7,4 Mio. € (Vorjahr 7,0 Mio. €).
    • Bilanzkennzahlen/Portfolioentwicklung: NAV steigt deutlich auf 164,8 Mio. € (vs. 145,6 Mio. € 2024); Vermietungsquote 94,6% (vs. 94,1%); WAULT verlängert auf 5,9 Jahre (vs. 5,7).
    • Geschäftsmodell/Portfolio: Spezialisiert auf Einkaufs- und Fachmarktzentren an aussichtsreichen Sekundärstandorten, investiert bei Gelegenheit auch in Logistik/Light Industrial; Portfolio >80 Objekte, annualisierte Ist-Netto-Miete >31 Mio. €; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE, NORMA.
    • Innovation und Börsennotierung: Inhouse entwickelte KI‑gestützte Software zur Optimierung der Wertschöpfungskette; FCR-Aktie notiert im m:access (München) und im General Standard (Frankfurt), ISIN DE000A1YC913.

    Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    FCR Immobilien

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    ISIN:DE000A1YC913WKN:A1YC91
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