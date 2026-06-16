FCR Immobilien AG: 0,35 € Dividende & Strategie bei Hauptversammlung 2026
FCR setzt 2026 ein starkes Zeichen: solide Zahlen, attraktive Dividende, bestätigter Kurs und ein gestärkter Aufsichtsrat untermauern die Wachstumsstrategie.
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- Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie, entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und bestätigt den strategischen Kurs von FCR.
- Aufsichtsrat: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse und Hanjo Schneider wiedergewählt; neu in den Aufsichtsrat gewählt: Felix Krekel.
- Geschäftsjahr 2025: Mieterlöse 30,5 Mio. €, Gesamtumsatz 36,1 Mio. €, Ergebnis vor Steuern (EBT) 6,9 Mio. €; FFO verbessert auf 7,4 Mio. € (Vorjahr 7,0 Mio. €).
- Bilanzkennzahlen/Portfolioentwicklung: NAV steigt deutlich auf 164,8 Mio. € (vs. 145,6 Mio. € 2024); Vermietungsquote 94,6% (vs. 94,1%); WAULT verlängert auf 5,9 Jahre (vs. 5,7).
- Geschäftsmodell/Portfolio: Spezialisiert auf Einkaufs- und Fachmarktzentren an aussichtsreichen Sekundärstandorten, investiert bei Gelegenheit auch in Logistik/Light Industrial; Portfolio >80 Objekte, annualisierte Ist-Netto-Miete >31 Mio. €; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE, NORMA.
- Innovation und Börsennotierung: Inhouse entwickelte KI‑gestützte Software zur Optimierung der Wertschöpfungskette; FCR-Aktie notiert im m:access (München) und im General Standard (Frankfurt), ISIN DE000A1YC913.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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