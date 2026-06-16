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    Lumentum Holdings Aktie bricht massiv ein - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lumentum Holdings Aktie bisher Verluste von -8,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lumentum Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Lumentum Holdings Aktie bricht massiv ein - 16.06.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Lumentum Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.06.2026

    Die Lumentum Holdings Aktie ist bisher um -8,56 % auf 750,95 gefallen. Das sind -70,30  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der Lumentum Holdings Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl die Lumentum Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +48,15 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +5,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lumentum Holdings auf +156,51 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,41 %
    1 Monat -0,21 %
    3 Monate +48,15 %
    1 Jahr +1.057,45 %
    Stand: 16.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

    Es gibt 78 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,21 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Broadcom notiert im Minus, mit -3,22 %.

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    Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lumentum Holdings

    -8,80 %
    +6,01 %
    -0,19 %
    +47,67 %
    +1.058,34 %
    +1.518,04 %
    +1.138,30 %
    +3.559,75 %
    +3.749,02 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
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