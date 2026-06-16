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    Pistorius plant Milliarden-Investitionen in Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius startet Aktionsplan Drohnen mit 16 Mrd
    • Beschaffung von Aufklärungs Wirkungs und Abwehrdrohnen
    • SRE Einheiten ab Juli in allen Teilstreitkräften bereit
    Pistorius plant Milliarden-Investitionen in Drohnenabwehr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHORTENS (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat bei einem Truppenbesuch in Friesland in Niedersachsen angekündigt, erheblich in die Drohnenabwehrbereitschaft der Bundeswehr investieren zu wollen. "Wir starten in diesen Tagen einen Aktionsplan Drohnen", sagte der SPD-Politiker. Der Aktionsplan umfasse eine Vielzahl von Maßnahmen, die nun umgesetzt würden. "Und das bedeutet, dass wir bis zum Ende des Jahrzehnts circa 16 Milliarden Euro in diesen Bereich investieren wollen."

    "Wir beschaffen Drohnen, die aufklären, wir beschaffen Drohnen, die wirken sowie angreifende Drohnen eben abwehren können - also das gesamte Spektrum", sagte Pistorius. Bei der Einführung in die Truppe wolle man "sehr strategisch und sehr zielgerichtet" vorgehen. Es komme darauf an, schnell, effektiv das Richtige zu beschaffen und damit in der Truppe zu üben.

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    Besuch beim Objektschutzregiment

    Pistorius besuchte zusammen mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, das Objektschutzregiment "Friesland" der Luftwaffe in Schortens (Landkreis Friesland). Dort ist ein sogenanntes Schnelles Reaktionselement (SRE) zur Abwehr von Drohnen stationiert. Die Luftwaffe wurde als erste Teilstreitkraft im April 2025 mit so einer Einheit ausgestattet. Inzwischen ist diese Einheit nach Angaben der Luftwaffe einsatzbereit und hat sich bereits bei Einsätzen und Übungen bewährt.

    Pistorius sagte, ab Juli würden alle Teilstreitkräfte der Bundeswehr über solche Drohneneinheiten verfügen. "Die Spezialistinnen und Spezialisten sind mit ihrer Expertise bei Bedarf sehr, sehr schnell einsatzbereit, um Drohnen abzuwehren, zum Beispiel, um militärische Anlagen und andere wichtige Objekte zu schützen", sagte der Verteidigungsminister. Insgesamt habe die Bundeswehr in den vergangenen Jahren bei dem Umgang mit Drohnen erheblich und in höchster Geschwindigkeit Fortschritte erzielt./len/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 1.147 auf Tradegate (16. Juni 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,63 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +39,52 %/+83,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Bewertung von Rheinmetall: Forderung nach starkem Q2, um enttäuschende Q4/Q1 zu kompensieren; Zweifel, ob die genannte Range 1100/1200 hält; positive News als fundamentaler Treiber (neue 155mm-L60, Drohnen-Startcontainer, JV mit LIG, 14-Mrd.-Fregattenangebot, Auftragsbestand bis 2030) und ein allgemeiner Anstieg der Rüstungswerte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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