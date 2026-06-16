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    Aktien New York

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    Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte schwächeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones setzt Rekordrallye dank sinkender Inflation
    • Ölpreis fällt nach Einigung USA und Iran deutlich
    • Nasdaq 100 verliert nach heftigen Vortagsgewinnen
    Aktien New York - Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte schwächeln
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges auf Talfahrt. Das Börsenbarometer stieg zuletzt um 0,7 Prozent auf 52.008 Punkte.

    Im Technologiesektor allerdings überwogen die Verluste. Hier agierten die Anleger nach den fulminanten Kursgewinnen in den letzten Wochen vorsichtiger. So fiel der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,8 Prozent auf 30.287 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.542 Punkte nach unten./la/men






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