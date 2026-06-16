US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,11 Prozent auf 109,78 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,45 Prozent.

Nach den stärkeren Kursgewinnen zum Wochenauftakt, als eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise belastet und die Inflationserwartungen gedämpft hatte, zeigte sich im Tagesverlauf nur vergleichsweise wenig Kursbewegung. "Der Markt hat am Montag die Hoffnung auf eine anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten eingepreist", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Von nun an dürfte der Markt etwas vorsichtiger agieren, da bislang nur wenige Details der Vereinbarung offiziell bestätigt wurden.

Zudem warten die Anleger an den Finanzmärkten auf Zinsentscheidungen von großen Notenbanken, darunter die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch auf dem Programm steht. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet./jkr/men



