Spottbillig und kurz vor dem Ausbruch: Hier könnte es schon bald zur Sache gehen

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Travelers

Gegenwärtig richtet sich der Blick vieler Anlegerinnen und Anleger nach oben, und zwar im doppelten Sinne. Besonders beliebt sind nach dem Börsengang von SpaceX am vergangenen Freitag einerseits Raumfahrtaktien, andererseits wird gegenwärtig gerne dorthin geschaut, wo die Kurse zuletzt besonders stark gestiegen sind. Das trifft vor allem auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte zu.

Doch die Zahl der Stimmen, welche vor aus dem Ruder gelaufenen Unternehmensbewertungen und einer Korrektur oder gar einem möglichen Crash warnen, nimmt täglich zu. Am Dienstag sorgt vor allem Applied Materials für Aufmerksamkeit, nachdem die Aktie beim Kurs-Umsatz-Verhältnis inzwischen über dem Niveau der Dotcom-Blase liegt.

Jetzt auf am Boden gebliebene Aktien setzen!

Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, den Blick vorzugsweise wieder nach unten zu richten. Also dorthin, wo die Kurse in den vergangenen Wochen und Monaten weniger stark gestiegen sind und Aktien für ihr Geld noch etwas bieten – nämlich weniger abgehobene Unternehmensbewertungen. Das bietet gleichzeitig den Vorteil, dass bei aussichtsreichen Aktien noch die Chance auf neue Allzeithochs und damit auch die Teilhabe an Ausbruchsrallyes besteht, während die bei Werten wie AMD, Intel, Micron und Co. längst gelaufen sind.

Zu den von Anlegerinnen und Anlegern zuletzt vernachlässigten Branchen gehört die Versicherungsbranche. Davon können vor allem Investoren der Allianz sowie der Rückversicherungsgesellschaften Hannover Rück und Münchner Rück ein Lied singen. Die Anteile performten jüngst schwach, da der Abverkauf am Anleihenmarkt für hohe Buchwertverluste gesorgt hatte und zugleich die Furcht vor geringeren Kapitalrenditen bestand. Dieses Thema dürfte mit der Friedenslösung im Nahen Osten und den stark fallenden Ölpreisen abgeschlossen sein.

Ein für hohe Kursgewinne aktuell besonders aussichtsreich positionierter Versicherungswert ist das Dow-Jones-Mitglied Travelers. Der US-Versicherungskonzern hat sich auf Versicherungsprodukte aller Art spezialisiert und verfügt nach einer längeren Kursflaute nicht nur über eine attraktive Unternehmensbewertung, sondern auch ein erstklassiges charttechnisches Setup – mit dem Call-Optionsschein MK9LJI sind in den kommenden 12 Monaten 100 Prozent und mehr drin!

Travelers Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Travelers-Aktie handelt in einer übergeordneten und mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit zuverlässig steigenden Kursen.

Die Travelers-Aktie handelt in einer übergeordneten und mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit zuverlässig steigenden Kursen. Seitwärtskonsolidierung: In den vergangenen Monaten ist es zu einer Rallyepause und damit einer Konsolidierung auf hohem Niveau gekommen.

In den vergangenen Monaten ist es zu einer Rallyepause und damit einer Konsolidierung auf hohem Niveau gekommen. Allzeithochs in Reichweite: Nach einem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie steigt die Aktie wieder. Jetzt steht sie vor dem Sprung auf neue Rekordnotierungen.

Nach einem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie steigt die Aktie wieder. Jetzt steht sie vor dem Sprung auf neue Rekordnotierungen. Ausbruchsrallye möglich: Angesichts der verbesserten technischen Indikatoren dürfte ein Ausbruch gleichzeitig in Anschlussrallye mit weiter steigenden Kursen münden.

Nicht nur Weltraum-Aktien, auch Travelers könnte jetzt abheben

Bereits seit 2009 gehört Travelers dem prestigeträchtigen Dow-Jones-Index an, doch die Geschichte des Versicherungskonzerns geht weit darüber hinaus. Bereits seit 1864 bieten die Vorläufergesellschaften Versicherungsprodukte aller Art an. Dazu gehören vor allem Unfall- und Schaden-, Sach- sowie Reiseversicherungen.

Dabei ist Travelers langfristig so erfolgreich, dass die Aktie den US-Gesamtmarktindex S&P 500 outperformen kann. Während dieser in den vergangenen 30 Jahren rund 1.845 Prozent dazugewonnen hat, kommt Travelers auf ein Plus von fast 2.080 Prozent. Selbst historische Einbrüche wie das Platzen der Dotcom-Blase oder die große Finanzkrise konnten der Aktie langfristig nichts anhaben. Das unterstreicht die Zuverlässigkeit des Unternehmens und seines Managements.

Ein Ausbruch dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein

Auch in den vergangenen Jahren handelte die Aktie in einem Aufwärtstrend. Gegenüber dem Stand vor 3 Jahren steht ein Plus von knapp 86 Prozent zu Buche. In den zurückliegenden Monaten ist es jedoch zu einer Rallyepause beziehungsweise zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau gekommen. Neben den Unsicherheiten am Anleihenmarkt war Travelers als Anbieter von Versicherungsprodukten auch für die Schifffahrt unmittelbar von den Auswirkungen des Iran-Krieges betroffen.

Die Korrektur der Anteile fiel jedoch glimpflich aus. Zwischenzeitlich wurde zwar die 50-Tage-Linie unterschritten, doch die Käuferinnen und Käufer konnten sich auf die Unterstützung an der 200-Tage-Linie verlassen. Seither geht es für Travelers wieder bergauf. Die Kursgewinne der vergangenen Tagen sind aber nicht einfach nur Erholungsgewinne, sondern sie bieten gleichzeitig auch eine Ausbruchschance, da sich die Aktie an ihre bisherigen Rekordnotierungen herangepirscht hat.

Steigt Travelers über das Allzeithoch bei 313,12 US-Dollar, würde das ein starkes technisches Kaufsignal bedeuten. Es könnte dann eine dynamische Anschlussrallye folgen. Mit Blick auf die Indikatoren RSI und MACD ist das sogar das gegenwärtig präferierte Szenario. Während sich der Relative-Stärke-Index von überverkauften Niveaus erholt hat und jetzt wieder technische Stärke anzeigt, ist der Trendstärkeindikator MACD über seine Nulllinie geklettert.

Damit zeigt er einen neuen Aufwärtstrend der Aktie an – genau in dem Moment, in dem sie für einen Ausbruch darauf angewiesen ist! Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf der Unterstützungsbereich bei 290 US-Dollar allerdings nicht nachhaltig unterschritten werden.

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Attraktive Unternehmensbewertung lässt Luft nach oben

Schnäppchen sind im zweitteuersten Aktienmarkt der modernen Finanzgeschichte (wenn man als Maßstab das sogenannte Shiller-KGV heranzieht) rar geworden. Bei Travelers gibt es zumindest einige Bewertungskriterien, die diesen Anspruch erfüllen. Für 2026 steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9 zu Buche. Das liegt um rund 15 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. In 2027 soll dieses nach geringfügigen Gewinnsteigerungen dann weiter auf 10,7 sinken. Das schlägt sogar den deutschen Versicherungsriesen Allianz, der mit KGVs von 13,0 für 2026 und von 12,2 für 2027 bewertet ist.

Ein weiteres Highlight sind die hohen Mittelzuflüsse. Gegenwärtig steht mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,7 eine Cashflow-Rendite von 17,5 Prozent zu Buche. In den vergangenen 12 Monaten hat der Konzern einen freien Cashflow von 13,3 Milliarden US-Dollar erzielt. Davon kamen Anlegerinnen und Anlegern 5,7 Milliarden US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen und einer Dividende, deren Rendite aktuell 1,6 Prozent beträgt, zugute. Das spricht für ein anlegerinnen- und anlegerfreundliches Management.

Angesichts des geringen Gewinnwachstums, das für 2027 erwartet wird, ist die Aktie beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis allerdings deutlich teurer als innerhalb der Vergleichsgruppe. Das ist in Bezug auf die Unternehmensbewertung aktuell aber der einzige Makel von Travelers.

Analysten noch skeptisch, unter dem Strich aber zuversichtlich

An der Wall Street ist das Analystenecho derzeit geteilt. Insgesamt liegen 28 Einschätzungen zu Travelers vor, davon empfehlen 8 den Kauf der Aktie und 6 weitere das Übergewichten. Unter dem Strich dominieren mit 17 Nennungen jedoch neutrale Bewertungen. Darüber hinaus kommt der Versicherungskonzern 3 Mal auf "Reduzieren" beziehungsweise "Untergewichten". Das ergibt in Summe eine Bewertung zum Halten der Anteile.

Im Mittel nennen Expertinnen und Experten einen fairen Wert von 312,91 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem tagesaktuellen Kurs einem Aufwärtspotenzial von 0,8 Prozent. Mit Blick auf mögliche Abwärtsrisiken liegt das gegenwärtig tiefste Kursziel bei 252,00 US-Dollar. Dem steht ein Street-High-Target von 350,00 US-Dollar gegenüber.

Dass Travelers gegenwärtig nur wenige echte Fans hat, könnte bei einem Ausbruch auf neue Allzeithochs ein Vorteil sein. Dann nämlich wäre die Wall Street gezwungen, ihr Urteil zu revidieren und der Aktie mit Kurszielanhebungen zu folgen, was eine Ausbruchsrallye befeuern könnte.

Travelers auf einen Blick

ISIN: US89417E1091

US89417E1091 Marktkapitalisierung: 65,2 Milliarden US-Dollar

65,2 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,6 Prozent

1,6 Prozent KGVe 2026: 10,9

10,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 312,91 US-Dollar

312,91 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +0,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Der Nachholbedarf bei Value-Aktien und defensiven Basiswerten gegenüber der Technologiebranche, das aussichtsreiche Breakout-Setup im Chart sowie die moderate Unternehmensbewertung machen den Versicherungsriesen Travelers jetzt zu einem Kauf.

Anlegerinnen und Anleger, welche auf die ohnehin unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 1,6 Prozent verzichten können und lieber ihre Rendite-Chancen maximieren möchten, können anstatt der Aktie auch auf den Call-Optionsschein MK9LJI setzen.

MK9LJI ist mit einem Basispreis von 300,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum Juni kommenden Jahres ausgestattet. Damit startet der Optionsschein bereits im Geld und verfügt gleichzeitig über viel Zeit, einen Ausbruch sowie eine Anschlussrallye zu realisieren, ohne dass Anlegerinnen und Anleger gleich mit Zeitwertverlusten zu kämpfen haben. Der effektive Hebel (Omega) liegt bei 4,2. Das genügt im Fall einer Ausbruchsrallye für hohe Gewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 300,00 US-Dollar notieren, verfällt MK9LJ1 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Travelers nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter den Unterstützungsbereich bei 290,00 US-Dollar fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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