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    WM 2026/Kimmich

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    Echte Prüfsteine kommen jetzt

    WM 2026/Kimmich - Echte Prüfsteine kommen jetzt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WINSTON-SALEM (dpa-AFX) - Joshua Kimmich erwartet nach dem 7:1-Torfest gegen Curaçao erst jetzt eine ernsthafte WM-Standortbestimmung für die Fußball-Nationalmannschaft. "Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht Weltklasse-Niveau hat. Es werden Prüfsteine auf uns zukommen, an denen man erkennen kann, wo wir stehen", sagte der Kapitän der DFB-Elf bei einer Pressekonferenz in Winston-Salem.

    Schon für das kommende WM-Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste mahnte der 31-Jährige defensive Aufmerksamkeit an. "Wir müssen an der Stabilität arbeiten und weniger Gegentore bekommen", forderte Kimmich. Der Treffer von Turnier-Außenseiter Curaçao hätte trotz des letztlich klaren Resultats nicht fallen dürfen. Ein Thema bleibe die "Restverteidigung".

    "Spektakuläre" Spieler der Elfenbeinküste

    Die Elfenbeinküste um Yan Diomande von RB Leipzig habe "spektakuläre Spieler". Auch die physischen Herausforderungen würden sich in der Partie wie zum Gruppenabschluss gegen Ecuador am 25. Juni in East Rutherford verändern. Dennoch geht Kimmich die Aufgaben positiv an. "Wir haben die Qualität, um beiden Gegner wehtun zu können", sagte der Bayern-Profi.

    Die DFB-Auswahl nimmt nach einem freien Tag mit Familienbesuch am Mittwoch wieder das Training in Winston-Salem auf. Am Freitag geht es zum Spielort nach Toronto in Kanada. Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste wäre der Einzug in die K.o.-Runde bei der WM mit 48 Teams sicher./aer/DP/men






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