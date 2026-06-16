Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.324,53USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 69,81USD und damit -0,27 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 79,88USD und verzeichnet ein Minus von -4,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,12USD und verzeichnet ein Minus von -6,37 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.355,00USD
|+0,15 %
|Platin
|1.801,00USD
|+1,72 %
|Kupfer London Rolling
|13.767,34USD
|-0,03 %
|Aluminium
|3.429,79PKT
|+0,19 %
|Erdgas
|3,225USD
|+2,25 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -6,37 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.06.26, 17:29 Uhr.