Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.324,53USD pro Feinunze und notiert damit +0,23 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 69,81USD und damit -0,27 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 79,88USD und verzeichnet ein Minus von -4,36 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,12USD und verzeichnet ein Minus von -6,37 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.355,00 USD +0,15 % Platin 1.801,00 USD +1,72 % Kupfer London Rolling 13.767,34 USD -0,03 % Aluminium 3.429,79 PKT +0,19 % Erdgas 3,225 USD +2,25 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -6,37 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.06.26, 17:29 Uhr.