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    Thyssenkrupp will Materialsparte TK Accelis in diesem Jahr an die Börse bringen

    Thyssenkrupp will Materialsparte TK Accelis in diesem Jahr an die Börse bringen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Thyssenkrupp macht weiter mit der Verselbstständigung von Geschäftsbereichen und will seine Werkstoffsparte in diesem Jahr an die Börse bringen. Der Aufsichtsrat empfahl den Aktionärinnen und Aktionären am Dienstag die Zustimmung zur Abspaltung des Werkstoffhändlers und Lieferkettendienstleisters, wie der MDax -Konzern in Essen mitteilte. Die Beschlussfassung ist für eine außerordentliche Hauptversammlung am 7. August vorgesehen. Die Aktien der mittlerweile unter TK Accelis firmierenden Tochter sollen noch in diesem Kalenderjahr an der Frankfurter Börse gelistet werden.

    Die Thyssenkrupp AG soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS bereits an die Börse gebracht./men/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 11,18 auf Tradegate (16. Juni 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -4,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +5,26 %/+52,35 % bedeutet.





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