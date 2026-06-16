Nach Bürgerinitiative
Brüssel will mit Games-Branche reden
- EU-Kommission lehnt Gesetz für spielbare Spiele ab
- Kommission will Dialog mit Branche statt Gesetz
- SPD-Abgeordneter fordert Gesetz gegen Abschaltungen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission erteilt dem Wunsch einer Bürgerinitiative eine Absage, einmal gekaufte Videospiele per Gesetz spielbar zu halten. Die Brüsseler Behörde will stattdessen einen Dialog mit der Games-Branche und Vertretern auf Verbraucherseite starten, um gemeinsam einen Verhaltenskodex für den Umgang mit dem "Lebensende" von Videospielen auszuarbeiten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.
Die Zocker hatten gefordert, dass die Herausgeber von Videospielen diese auch nach Ende des kommerziellen Betriebs in einem spielbaren Zustand belassen müssen. Hintergrund ist die verbreitete Praxis, dass Betreiber Server abschalten, auf die moderne Spiele angewiesen sind - wodurch diese teilweise oder vollständig unspielbar werden. Die Initiative hatte innerhalb eines Jahres fast 1,3 Millionen Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt.
Brüssel verweist auf Urheberrechte
Die Europäische Kommission begründete ihre Ablehnung, die Fälle gesetzlich zu regeln, unter anderem mit bestehenden EU-Urheberrechten. Demnach könnten die Rechteinhaber allein über die Nutzungsbedingungen ihrer Werke bestimmen.
Das geltende EU-Verbraucherrecht sehe zudem bereits wichtige Schutzmaßnahmen für die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher vor, teilte die Brüsseler Behörde mit. So müssten Anbieter von Videospielen die Verbraucher über die Laufzeit und die Bedingungen für die Kündigung des Vertrags informieren und gegebenenfalls Entschädigungen leisten.
Kritik von SPD-Abgeordnetem: "Bedeutungslose Symbolpolitik"
Deutliche Kritik an der Antwort der EU-Kommission kam vom SPD-Europaabgeordneten Tiemo Wölken: "Statt zu handeln, will die Kommission die Initiative mit bedeutungsloser Symbolpolitik abspeisen", teilte der deutsche Politiker mit. Es brauche einen Gesetzesvorschlag. "Wer Geld für ein Videospiel bezahlt, darf nicht irgendwann vor einem digitalen Totalschaden stehen, nur weil ein Konzern entscheidet, den Stecker zu ziehen", fügte Wölken hinzu./tre/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 339,0 auf Tradegate (16. Juni 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -3,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,51 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,04 %/+89,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Sony - 853687 - JP3435000009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sony. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das macht Sony und der neue Supertrend KI, die KI :
Die Aktivitäten umfassen folgende Kernbereiche:
Ich hatte meine Position zwischenzeitlich reduziert (mich ganz von ihr trennen wollte ich dann auch nicht). Allmählich kommt der Gedanke auf, sie wieder aufzubauen.
Starker Abverkauf heute und allgemeine anhaltende Kursschwäche.
Der starke Kursverfall bei Sony hängt hauptsächlich mit der Entscheidung zusammen, das TV-Geschäft weitgehend an den chinesischen Hersteller TCL auszulagern, was Unsicherheit bei Anlegern schürt und eine Neuausrichtung des Konzerns signalisiert
. Zusätzlich gibt es allgemeine Marktunsicherheiten, einen starken Abverkauf in den letzten Wochen und die Hoffnung auf eine Erholung, da die Aktie überverkauft ist, während Analysten bessere Quartalszahlen erwarten.
Hauptgründe für den Kursverfall:
- Auslagerung des TV-Geschäfts: Sony gibt die direkte TV-Produktion an TCL ab, um Kosten zu senken und sich auf profitablere Bereiche (Gaming, Sensoren, Entertainment) zu konzentrieren, was als Ende einer Ära gesehen wird und die Anleger nervös macht.
- Marktdruck: Der TV-Markt ist von hohem Wettbewerb, Preisdruck und sinkenden Margen geprägt, was Sony zu dieser strategischen Neuausrichtung zwingt.
- Unsicherheit der Anleger: Die Integration und die Verschiebung der Produktionsmacht nach China lösen bei Investoren Skepsis aus, ob Sony die Premium-Marke Bravia langfristig halten kann.
Weitere Faktoren:
- Kurzfristige Verkaufsdynamik: Die Aktie verlor bereits in den Wochen zuvor an Wert, was zu einer Überverkauftheit führte, aber auch die Erwartung einer Trendwende befeuerte.
- Allgemeine Marktreaktion: Auch andere Hersteller wie TCL reagierten verhalten, da die Integration Risiken birgt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strategische Neuausrichtung im TV-Bereich die Hauptursache für die aktuelle Korrektur ist, da sie die Unsicherheit über die Zukunft des Konzerns widerspiegelt, trotz der Fokussierung auf lukrativere Bereiche wie Gaming und Bildsensoren