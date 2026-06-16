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    Hensoldt will Radare an Kiew liefern

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt und Fire Point stärken ukrainische Radar
    • Integration deutscher Radare in Freyja Luftabwehr
    • Radare erkennen und verfolgen bis zu 1500 Ziele
    Hensoldt will Radare an Kiew liefern
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensgruppe Hensoldt hat auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris eine strategische Partnerschaft mit dem ukrainischen Waffenbauer Fire Point geschlossen. Ziel des Abkommens ist laut einer Pressemitteilung die Stärkung der ukrainischen Flugabwehr. "Hensoldt ist für die Produktion, Erprobung und Lieferung von Radarsystemen für das ballistische Raketenabwehrsystem (BMD) verantwortlich und unterstützt deren Integration in das System", hieß es. Die Radare seien in der Lage, bis zu 1.500 unterschiedliche Luftziele zu erkennen und zu verfolgen, teilte Hensoldt mit.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Das russische Militär beschießt dabei regelmäßig auch das Hinterland des Nachbarstaats mit Drohnen und Raketen. Während die Drohnenabwehr der Ukrainer bereits effektiv arbeitet, richten russische Raketen nach wie vor große Schäden an.

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    Die vom Westen gelieferten Systeme wie das amerikanische Patriot-System oder der deutsche Iris-T-Komplex reichen nicht aus für einen flächendeckenden Schutz. Zudem sind die Raketen für die Systeme teuer. Daher setzt Kiew auch auf eigene Entwicklungen und Kooperationen mit westlichen Rüstungsfirmen.

    Alternative zu Patriot-Systemen

    Integriert werden sollen die deutschen Radare in das von Fire Point entwickelte Flugabwehrsystem Freyja. "Jetzt können wir vom Konzept zur praktischen Realisierung eines paneuropäischen Abwehrschilds gegen ballistische Raketen übergehen", kommentierte die Chefin von Fire Point, Iryna Terech, ukrainischen Medien zufolge die geplante Kooperation. Über die Anzahl der Radare und den Wert möglicher Lieferungen gab es zunächst keine Angaben. Fire Point hat sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine einen Namen mit der Entwicklung von Drohnen und Raketen gemacht.

    Die in Taufkirchen bei München beheimatete Hensoldt ist auf den Bau von Radaren und optischen Systemen spezialisiert. Die Firma entwickelt Sensoren, Elektronik und Software für Heeres-, See-, Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und zur Abwehr von Cyberangriffen. Im vergangenen Jahr erzielte das börsennotierte Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro./bal/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 70,82 auf Tradegate (16. Juni 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -9,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,20 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +26,33 %/+41,77 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der HENSOLDT-Aktie sowie relevante fundamentale/technische Impulse. Die Diskussion sieht Verluste nach dem Eurosatory-Auftritt und Battle-Lab-Vorstellungen, bewertet aber auch technologische Potenziale und Kooperationschancen. Short-Druck, BlackRock-Anteile und die Frage, ob die 91-Euro-Marke überwunden wird, dominieren den Blick; Kurschancen bleiben volatil.

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    dpa-AFX
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