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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 17. Juni 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 17. Juni 2026
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    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
    12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
    17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
    19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 5/26
    08:00 DEU: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), Q1/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
    16:00 USA: Lagerbestände 4/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
    16:30 UsA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, Berlin

    11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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