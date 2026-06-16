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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, Dow glänzt: So entwickeln sich die wichtigsten Indizes heute

    Die Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, kann der Dow Jones in den USA spürbar zulegen.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Dow glänzt: So entwickeln sich die wichtigsten Indizes heute
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Verlusten in Deutschland und uneinheitlicher Tendenz in den USA. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.822,33 Punkten und liegt mit 0,13 Prozent im Minus. Damit hält sich der Index vergleichsweise stabil. Ähnlich präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 32.484,83 Punkten und verliert 0,16 Prozent. Deutlich schwächer zeigt sich der SDAX. Der Index der kleineren deutschen Unternehmen gibt um 0,44 Prozent nach und notiert bei 18.405,65 Punkten. Am stärksten unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 0,92 Prozent auf 3.953,32 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten deutschen Indizes. In den USA ergibt sich ein gemischtes Bild: Der Dow Jones kann zulegen und steigt um 0,75 Prozent auf 52.084,94 Punkte. Damit entwickelt sich der US-Standardwerteindex deutlich besser als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 hingegen gibt leicht nach und steht bei 7.532,85 Punkten, ein Minus von 0,25 Prozent. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine gewisse Schwäche bei deutschen Aktien, insbesondere im Technologie- und Nebenwertebereich, während in den USA vor allem die Standardwerte im Dow Jones gefragt sind.



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