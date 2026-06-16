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    Besonders beachtet!

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    Monolithic Power Systems Aktie mit Kurseinbruch - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Monolithic Power Systems Aktie bisher Verluste von -6,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monolithic Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Monolithic Power Systems Aktie mit Kurseinbruch - 16.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

    Monolithic Power Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Monolithic Power Systems Aktie. Mit einer Performance von -6,24 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,99 %, geht es heute bei der Monolithic Power Systems Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monolithic Power Systems-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +52,67 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monolithic Power Systems Aktie damit um +5,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Monolithic Power Systems eine positive Entwicklung von +80,26 % erlebt.

    Während Monolithic Power Systems deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,16 %. Damit gehört Monolithic Power Systems heute zu den auffälligeren Werten.

    Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,25 %
    1 Monat +6,96 %
    3 Monate +52,67 %
    1 Jahr +144,00 %
    Stand: 16.06.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

    Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,10 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -2,29 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -4,93 %. Texas Instruments verliert -0,28 % ON Semiconductor notiert im Minus, mit -4,71 %.

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    Ob die Monolithic Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monolithic Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monolithic Power Systems

    -5,47 %
    +5,01 %
    +8,96 %
    +52,87 %
    +144,29 %
    +198,85 %
    +411,77 %
    +9.038,98 %
    ISIN:US6098391054WKN:A0DLC4
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    Markt Bote
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