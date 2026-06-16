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    Jetzt im Angebot! Der neue ergonomische Stuhl „LiberNovo Maxis Big & Tall“ sorgt für ein neues Maß an „Stabilität, Breite und Komfort“ beim langen Sitzen

    Die Maxis-Serie ist ab heute in den USA, Kanada und Europa erhältlich, ab 829 €, mit Einführungsrabatten von bis zu 48 % auf den UVP.

     

    HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Die Maxis-Serie von LiberNovo ist ab heute erhältlich. Es handelt sich um die erste Produktlinie der Marke, die von Grund auf für große und schwere Nutzer entwickelt wurde, und nicht einfach aus einem Standardstuhl vergrößert wurde. Sie ist in drei Konfigurationen erhältlich, zusammen mit zwei Neuzugängen zur LiberNovo Omni-Familie.

     

    Für den Körper entwickelt, nicht nur vergrößert

     

    Maxis zielt auf die drei Probleme ab, die bei einem Standardstuhl für größere Körper auftreten: ungestützte Oberschenkel, eine Neigemechanik, die unter dem Gewicht nachgibt, und eine Stütze, die schon am Nachmittag nachlässt. Die 52 cm tiefe Sitzfläche reicht vollständig bis unter die Oberschenkel. Schaumstoff mit unterschiedlicher Dichte behält seine Form, anstatt unter Belastung einzusinken. Eine hohe Rückenlehne und eine verstellbare Nackenstütze stützen Wirbelsäule und Nacken, wobei die Nackenstütze am Nacken und nicht hinter dem Kopf sitzt. Der Rahmen ist BIFMA-zertifiziert für 181 kg (399 lb) und steht auf einer Basis aus Aluminiumdruckguss.

     

     

    Neigungsverstellung, die auch unter Belastung stabil bleibt

     

    Bei schwereren Personen verlieren die meisten Stühle beim Zurücklehnen an Stabilität. Die fünfstufige Neigungsverstellung reicht von 105° bis 160°, und die dynamische Stütze hält den Rahmen in jeder Stufe stabil, sodass der Stuhl in jeder Position stabil bleibt, egal ob Sie aufrecht sitzen, um sich zu konzentrieren, sich zwischen den Aufgaben zurücklehnen oder sich während einer langen Sitzung vollständig zurücklehnen.

     

     

    Wo er sich bezahlt macht

     

    Die gleiche Konstruktion zahlt sich über einen langen Tag hinweg aus. Acht Stunden am Schreibtisch, ein Abend zu Hause in zurückgelehnter Position, eine Marathon-Gaming-Session: Maxis wurde entwickelt, um fest zu stützen und dabei komfortabel zu bleiben – und zwar während der gesamten Zeit, nicht nur in der ersten Stunde.

     

     

    Eine Produktreihe für jeden Körper und jedes Budget

     

    Maxis ist in drei Konfigurationen erhältlich. Die manuelle Version (829 €) umfasst die Grundausstattung mit fünfstufiger Neigungsverstellung und einem Gestell aus Aluminiumlegierung. Die elektrische Version (1.079 €), in den Farben Graphit oder Glacier, bietet zusätzlich eine motorisierte Lendenwirbelstütze und die Spinal-Stretch-Funktion zur Feinjustierung auf Knopfdruck. Das Spitzenmodell Airflow (1.269 €) verfügt über die Active Airflow Sitzbelüftung für Nutzer, denen schnell warm wird. Zwei Omni-Updates erscheinen am selben Tag: Omni SE, das manuelle Einstiegsmodell in die Dynamic Ergonomics-Plattform von LiberNovo, und Omni Pro, die vollelektrische Version mit elektrischer Lendenwirbelstütze, Wirbelsäulenstreckung und Active Airflow. Zusammen deckt die Produktpalette nun die meisten Körperformen und Budgets ab.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Jetzt im Angebot! Der neue ergonomische Stuhl „LiberNovo Maxis Big & Tall“ sorgt für ein neues Maß an „Stabilität, Breite und Komfort“ beim langen Sitzen Die Maxis-Serie ist ab heute in den USA, Kanada und Europa erhältlich, ab 829 €, mit Einführungsrabatten von bis zu 48 % auf den UVP. HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Die Maxis-Serie von LiberNovo ist ab heute erhältlich. Es handelt …
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