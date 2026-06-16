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    Der ergonomische Stuhl „LiberNovo Maxis Big & Tall" feiert sein Debüt und setzt neue Maßstäbe in Sachen „Stabilität, Breite und Komfort" beim längeren Sitzen

    Der ergonomische Stuhl „LiberNovo Maxis Big & Tall feiert sein Debüt und setzt neue Maßstäbe in Sachen „Stabilität, Breite und Komfort beim längeren Sitzen
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Die Maxis-Serie ist ab heute erhältlich, ab 829 € mit Einführungsrabatt.

    HONGKONG, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Maxis-Serie von LiberNovo kommt heute in den Handel. Es handelt sich um die erste Produktlinie der Marke, die von Grund auf für groß- und schwergewichtige Nutzer entwickelt wurde und nicht einfach aus einem Standardstuhl vergrößert wurde. Es ist in drei Konfigurationen erhältlich, zusätzlich zu zwei Neuzugängen in der LiberNovo Omni-Familie.

    Für den Körper entwickelt, nicht einfach vergrößert

    Maxis geht die drei Probleme an, die bei einem größeren Körper in einem Standardsitz auftreten: Die Oberschenkel finden keinen Halt, die Rückenlehne gibt unter dem Gewicht nach, und die Stütze versagt schon am Nachmittag. Die 52 cm breite Sitzfläche reicht bis unter die Oberschenkel. Die Schaumstoff mit unterschiedlichen Dichten behält ihre Form und gibt unter Belastung nicht nach. Eine hohe Rückenlehne und eine verstellbare Nackenstütze stützen Wirbelsäule und Nacken, wobei die Nackenstütze am Nacken und nicht hinter dem Kopf anliegt. Das Gestell ist BIFMA-zertifiziert für eine Tragkraft von 181 kg (399 lb) auf einem Sockel aus Aluminiumdruckguss.

    Neigungsverstellung, die auch unter Belastung stabil bleibt

    Bei einer kräftigeren Statur verlieren die meisten Stühle gerade in der Liegeposition an Stabilität. Die fünfstufige Neigungsverstellung reicht von 105° bis 160°, und die dynamische Stützfunktion hält den Rahmen in jeder Position stabil, sodass der Stuhl fest auf dem Boden steht – egal, ob Sie aufrecht sitzen, um sich zu konzentrieren, sich zwischen den Aufgaben zurücklehnen oder sich während einer langen Sitzung ganz zurücklehnen.

    Wo es sich bezahlt macht

    Diese Aufstellung zahlt sich über einen langen Tag hinweg aus. Acht Stunden am Schreibtisch, ein entspannter Abend zu Hause, eine lange Gaming-Session: Maxis wurde so konzipiert, dass es zuverlässigen Halt bietet und dabei stets bequem bleibt – nicht nur in der ersten Stunde.

    Ein Sortiment für jeden Geschmack und jedes Budget

    Maxis ist in drei Konfigurationen erhältlich. Das Modell „Manual" (829 €) umfasst die Grundausführung mit fünfstufiger Neigungsverstellung und einem Gestell aus Aluminiumlegierung. Die elektrische Version (1.079 €) in den Farben Graphite oder Glacier verfügt zusätzlich über eine elektrische Lendenwirbelstütze und eine Funktion zur Streckung der Wirbelsäule, die sich per Knopfdruck feinjustieren lässt. Das Modell „Airflow" (1.269 €) steht an der Spitze und bietet eine „Active Airflow"-Sitzbelüftung für Nutzer, denen schnell warm wird. Zwei Omni-Updates erscheinen am selben Tag: Omni SE, das manuell verstellbare Modell der „Dynamic Ergonomics"-Plattform von LiberNovo, und Omni Pro, die vollelektrische Version mit elektrischer Lendenwirbelstütze, Wirbelsäulenstreckung und Active Airflow. Insgesamt deckt das Sortiment nun die meisten Körperformen und die meisten Preisklassen ab.

    Die Einführungspreise gelten ab heute bis zum 31. Juli.

    (PRNewsfoto/LiberNovo)

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2996914/image1.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2996931/LIBERNOVO_Logo.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-ergonomische-stuhl-libernovo-maxis-big--tall-feiert-sein-debut-und-setzt-neue-maWstabe-in-sachen-stabilitat-breite-und-komfort-beim-langeren-sitzen-302801036.html






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