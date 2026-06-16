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    Krise in China und Nahost-Krieg

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    BMW kappt Prognose deutlich - Aktie sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW senkt Jahresausblick wegen China und Nahost
    • Autosparte erwartet operative Marge nur noch 1 bis 3
    • Sparmaßnahmen drücken Ergebnis im 2. Halbjahr 2026
    Krise in China und Nahost-Krieg - BMW kappt Prognose deutlich - Aktie sackt ab
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW kappt wegen der Krise am chinesischen Automarkt und der Folgen des Nahostkriegs seinen Jahresausblick deutlich. Für die Autosparte rechnet der Dax-Konzern in diesem Jahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 1 bis 3 Prozent, wie er am Dienstag nach Börsenschluss in München mitteilte. Bisher hatte das Management 4 bis 6 Prozent veranschlagt. Auch den Vorsteuergewinn im Konzern schätzt der neue Chef Milan Nedeljkovic nun niedriger ein: Er soll im Vergleich zum Vorjahr deutlich statt nur moderat sinken. Auch für den Barmittelzufluss im Autogeschäft werden die Bayern pessimistischer. Die BMW-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um knapp fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

    Die negative Entwicklung im chinesischen Automarkt habe sich im zweiten Quartal weiter beschleunigt, hieß es zur Erklärung. Dies führe zu einem härteren Wettbewerb in China und in Ländern der Region Asien-Pazifik, dem sich BMW nicht entziehen könne. Auch die der Konflikt im Nahen Osten belaste. Die hohen Energiepreise erhöhten die Kosten des Unternehmens, zudem belaste die Unsicherheit die Verbraucherstimmung. Im zweiten Quartal dürften Ergebnis und Mittelzufluss im Jahresvergleich deutlich sinken.

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    BMW will nun mit weiteren Struktur- und Effizienzmaßnahmen gegensteuern. Die Sparmaßnahmen würden erst in den Folgejahren sichtbar, würden aber das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2026 einmalig belasten, hieß es./men/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 64,72 auf Tradegate (16. Juni 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -7,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 36,11 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von +27,21 %/+36,52 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der BMW-Aktie: Stimmen sehen BMW als unterbewertet (Marktwert ~41 Mrd., KGV ~5–6 für 2027, Dividendenrendite ~6%, Analystenziel >90 €) bei gleichzeitigem Kursabsturz auf Jahrestiefs. Diskutiert werden die Neue Klasse/Einplattform-Strategie, Großaufträge und starke Nachfrage (iX3 ausverkauft), aber auch Rückrufe beim iX3, wachsende China‑Konkurrenz und Unsicherheit über Dividende und kurzfristiges Abwärtsrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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