Wien (APA-ots) - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe, hat am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit Aktiengesellschaft Holding ("Semperit"), die nicht im Besitz der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht.

APA ots news: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Angebots an die Aktionäre der Semperit Aktiengesellschaft Holding

Das Angebot konnte vom 17. April 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Bis zum Ende der Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit-Aktien eingereicht. Die B&C-Gruppe hält nach Abwicklung des Angebots insgesamt rund 63,4 % der auf Inhaber lautenden Stückaktien der Semperit (ISIN AT0000785555).



Patrick Lackenbucher, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, zum Ergebnis des öffentlichen Angebots: " Mit dem Angebot ist es uns gelungen, unseren Anteil an Semperit trotz der geringen Liquidität an der Börse durch den Erwerb von über einer Million Aktien in kurzer Zeit auf 63,4 % zu erhöhen. Damit konnten wir unsere Beteiligung stärker ausbauen als in den vergangenen Jahren über die Börse und bewegen uns insgesamt mit dem Resultat am oberen Ende unserer Erwartungen. "



Die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage ist bereits eingetreten und die Annahmefrist verlängert sich gemäß § 19 Abs 3 ÜbG nicht um die 3-monatige Nachfrist. Die Abwicklung des Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026.

Das Ergebnis des Angebots wird auf den Webseiten der B&C-Gruppe ( www.bcgruppe.at ), der Semperit ( www.semperitgroup.com ) und der Übernahmekommission ( www.takeover.at ) sowie über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht.

WICHTIGE INFORMATIONEN



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe

Tel.: +43664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0176 2026-06-16/18:10



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Semperit Holding Aktie Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,00 auf Tradegate (16. Juni 2026, 12:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Semperit Holding Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,33 %. Die Marktkapitalisierung von Semperit Holding bezifferte sich zuletzt auf 309,63 Mio.. Semperit Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8200 %.





Schreibe Deinen Kommentar