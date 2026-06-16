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    Aktien Europa Schluss

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    Gewinne - EuroStoxx bleibt unter Rekord vom Vortag

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 legt zu, verpasst knapp Rekordhoch
    • Aussicht auf Rahmenabkommen USA–Iran stärkt Anleger
    • SMI +0,32% auf 13.761,53, FTSE 100 +0,61% 10.494,21
    Aktien Europa Schluss - Gewinne - EuroStoxx bleibt unter Rekord vom Vortag
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag erneut zugelegt. Weiterhin erfreute die Anleger die Aussicht auf die am Freitag anstehende Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges. Allerdings verfehlte der Leitindex der Eurozone knapp ein erneutes Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von 0,45 Prozent auf 6.257,42 Punkte zu Buche.

    Der Schweizer SMI stieg um 0,32 Prozent auf 13.761,53 Punkte. Er hatte am Montag nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Der britische FTSE 100 , der zu Wochenbeginn mit einem Verlust aus dem Handel gegangen war, gewann nun 0,61 Prozent auf 10.494,21 Punkte./la/men






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