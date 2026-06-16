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    Bericht

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    Russische Fregatte gibt Warnschuss im Ärmelkanal ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Russisches Kriegsschiff feuerte Warnschuss auf Jacht
    • Fregatte Admiral Grigorowitsch vor Küste Normandie
    • Schattenflotte umgeht Sanktionen mit 700 Schiffen
    Bericht - Russische Fregatte gibt Warnschuss im Ärmelkanal ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Ein russisches Kriegsschiff hat einem Bericht zufolge im Ärmelkanal einen Warnschuss auf eine Jacht abgegeben. Wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ungenannte Quellen meldete, soll es sich bei dem Schiff um die Fregatte "Admiral Grigorowitsch" handeln.

    Das Kriegsschiff soll zu dem Zeitpunkt am späten Vormittag zwischen der britischen Isle of White und der Küste der französischen Region Normandie unterwegs gewesen sein. Die Jacht soll dem russischen Schiff demnach zu nahe gekommen sein.

    Erst vor einigen Tagen stoppte die britische Marine einen Öltanker im Ärmelkanal, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Experten zufolge soll die Präsenz russischer Kriegsschiffe von einem derartigen Vorgehen abschrecken.

    Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen. Nach britischen Angaben handelt es sich um mehr als 700 Schiffe, die unter der Flagge verschiedener Staaten fahren und russische Ölexporte transportieren./cmy/DP/stw







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