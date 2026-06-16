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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie weiter aufwärts - +8,83 % - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +8,83 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie weiter aufwärts - +8,83 % - 16.06.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Mit einer Performance von +8,83 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +3,94 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 48,84, mit einem Plus von +8,83 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Moderna konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,58 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +77,26 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,13 %
    1 Monat +16,11 %
    3 Monate -3,58 %
    1 Jahr +95,43 %
    Stand: 16.06.2026, 19:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Moderna-Diskussion überwiegend um Kursentwicklung, Bewertung und technische/fundamentale Impulse. Erwartet wird, dass Moderna BioNTech kurstechnisch einholt (Kurs um 45$, Potenzial 60$), während Short-Interest hoch bleibt. Katalysatoren: FDA-Bewertung von MRNA 1010 Anfang August, noch dieses Jahr erwartete Phase-3-Daten zu Intismeran, sowie der Ausbau der Oncology-Strategie ab 2027/28.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,08 Mrd.EUR € wert.

    Moderna Announces Organizational Changes to Prepare for Multiple Product Launches in 2027 and 2028


    Dr. Stephen Hoge, President of Moderna, to Assume an Expanded Role With Operational Oversight of the Company's Infectious Disease, Intismeran and Rare Disease FranchisesEster Banque to Join Moderna as Chief Commercial Officer CAMBRIDGE, MA / ACCESS …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,25 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,38 %. BioNTech verliert -0,64 %

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    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +8,43 %
    +20,75 %
    +16,25 %
    -3,28 %
    +93,90 %
    -61,96 %
    -72,68 %
    +155,52 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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