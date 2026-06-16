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    R. Stahl Aktionäre: Fast alle Tagesordnungspunkte beschlossen, Prognose bestätigt

    Mit klaren Beschlüssen, personellen Weichenstellungen und einem ambitionierten Zukunftsprogramm markiert die 33. Hauptversammlung einen wichtigen Meilenstein für die weitere Entwicklung.

    R. Stahl Aktionäre: Fast alle Tagesordnungspunkte beschlossen, Prognose bestätigt
    • 33. ordentliche Hauptversammlung am 16.06.2026 in Pfedelbach mit 190 anwesenden Aktionären; Präsenz 78,71 % (Vorjahr 78,54 %).
    • Aktionäre beschlossen nahezu alle Tagesordnungspunkte; Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr entlastet; Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) gescheitert; Rolf Friedrich in den Aufsichtsrat gewählt (Nachfolger von Harald Rönn).
    • Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner kündigt nach der Hauptversammlung seine Mandatsniederlegung an (18 Jahre im Gremium, 8 Jahre als Vorsitzender).
    • Vorstand bestätigt Jahresprognose 2026: Konzernumsatz 285–300 Mio. €, EBITDA vor Sondereinflüssen 22–27 Mio. €, Free Cashflow ausgeglichen.
    • Zukunftsprogramm NEXUS (Februar 2026): Ziel ist die Entwicklung zum globalen Marktführer für Lösungen in explosionsgefährdeten Bereichen/Harsh Environments; 2026-Fokus auf Stabilisierung, Internationalisierung, Marktpositionierung sowie Ausbau von Service‑ und Lösungsgeschäft; skalierbares, profitables Wachstum ab 2027.
    • Halbjahresbericht vorgezogen und wird bereits am 31. Juli 2026 veröffentlicht (statt bislang geplantem 6. August).

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei R. Stahl ist am 16.06.2026.

    Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,31 % im Plus.


    R. Stahl

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    ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB
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