R. Stahl Aktionäre: Fast alle Tagesordnungspunkte beschlossen, Prognose bestätigt
Mit klaren Beschlüssen, personellen Weichenstellungen und einem ambitionierten Zukunftsprogramm markiert die 33. Hauptversammlung einen wichtigen Meilenstein für die weitere Entwicklung.
- 33. ordentliche Hauptversammlung am 16.06.2026 in Pfedelbach mit 190 anwesenden Aktionären; Präsenz 78,71 % (Vorjahr 78,54 %).
- Aktionäre beschlossen nahezu alle Tagesordnungspunkte; Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr entlastet; Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien) gescheitert; Rolf Friedrich in den Aufsichtsrat gewählt (Nachfolger von Harald Rönn).
- Aufsichtsratsmitglied Peter Leischner kündigt nach der Hauptversammlung seine Mandatsniederlegung an (18 Jahre im Gremium, 8 Jahre als Vorsitzender).
- Vorstand bestätigt Jahresprognose 2026: Konzernumsatz 285–300 Mio. €, EBITDA vor Sondereinflüssen 22–27 Mio. €, Free Cashflow ausgeglichen.
- Zukunftsprogramm NEXUS (Februar 2026): Ziel ist die Entwicklung zum globalen Marktführer für Lösungen in explosionsgefährdeten Bereichen/Harsh Environments; 2026-Fokus auf Stabilisierung, Internationalisierung, Marktpositionierung sowie Ausbau von Service‑ und Lösungsgeschäft; skalierbares, profitables Wachstum ab 2027.
- Halbjahresbericht vorgezogen und wird bereits am 31. Juli 2026 veröffentlicht (statt bislang geplantem 6. August).
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei R. Stahl ist am 16.06.2026.
Der Kurs von R. Stahl lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,31 % im
Plus.
+1,47 %
+2,22 %
+9,60 %
+2,24 %
-27,89 %
-38,84 %
-45,20 %
-55,81 %
-22,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte