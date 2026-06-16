Yum Brands verkauft Restaurantkette Pizza Hut an Finanzinvestor
- Pizza Hut geht außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden
- Yum China übernimmt Pizza Hut im Markt für 1,2
- Pizza Hut war Teil von Yum Brands mit KFC
LOUISVILLE (dpa-AFX) - Die Restaurantkette Pizza Hut bekommt in einem Milliardendeal neue Eigentümer. Bisher gehörte sie zusammen mit den Fast-Food-Marken KFC und Taco Bell dem Restaurantkonzern Yum Brands . Nun geht das Geschäft außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor LongRange Capital. Im chinesischen Markt wird der neue Eigentümer für 1,2 Milliarden Dollar die Firma Yum China Holdings, die vor einem Jahrzehnt zu einem eigenständigen Unternehmen abgespalten wurde.
Yum Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das ließ auch den Yum-Konzern über eine Trennung nachdenken./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Yum Brands Aktie
Die Yum Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 135,7 auf Tradegate (16. Juni 2026, 19:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Yum Brands Aktie um +7,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Yum Brands bezifferte sich zuletzt auf 37,40 Mrd..
Yum Brands zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.